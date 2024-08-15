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Генеральный директор «Чайки» объяснил назначение Калешина

вчера, 15:06

Генеральный директор «Чайки» Игорь Гончаров объяснил, почему главным тренером команды был назначен Евгений Калешин.

Решили подписать контракт с Евгением Калешиным, потому что он харизматичный и профессиональный тренер, который может привести нас к успеху. Потому выбор пал на него. Спасибо ему большое за то, что он согласился со своим тренерским штабом. Выбор тренера для нас был очевиден.

Нас никак не смущает история с дисквалификацией Калешина. Мы достаточно плотно с ним пообщались. В том числе по прошлым местам работы. Обсудили все моменты и нюансы в прошлой деятельности. Мы друг друга поняли.

Сейчас он должен влиться в коллектив, сохранить наработанное. А потом, если будет возможность, приумножить наработанное, естественно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:54
так себе аргументация ...
Capral
Capral
вчера в 16:35
Для начала, надо было созвониться с дурдомом, и спросить, там, разрешения на работу с этим человеком...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:08
Да уж, харизма у него бьёт через края...
Гость
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