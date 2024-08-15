Боселли: «Цель у „Пари НН“ привычная»

Нападающий «Пари НН» Хосе Мануэль Боселли рассказал о планах нижегородцев на сезон.
Цель у «Пари НН» привычная — набирать максимальное количество баллов, продолжать работать и прогрессировать как команда. Ничего не слышал о том, что Ивич может покинуть клуб. Мы выиграли в последних матчах чемпионата и добились нужного для нас результата. Сейчас ситуация улучшилась.
У меня контракт рассчитан на ещё один год, я счастлив в команде. Мне нравится город, ко мне очень хорошо относятся в клубе. На данный момент не думаю об уходе из «Пари НН», я счастлив здесь.
После четырёх туров «Пари НН» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть очков.
Вчера во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России нижегородцы уступили ЦСКА.
Пусть на меня не обижаются болельщики, но это так.
Сейчас в РПЛ минимум четыре таких же команды.
Нужно срочно сокращать количество клубов в РПЛ.
Лучше меньше, да лучше...
Пусть на меня не обижаются болельщики, но это так.
Сейчас в РПЛ минимум четыре таких же команды.
Нужно срочно сокращать количество клубов в РПЛ.
Лучше меньше, да лучше...