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Боселли: «Цель у „Пари НН“ привычная»

вчера, 14:34

Нападающий «Пари НН» Хосе Мануэль Боселли рассказал о планах нижегородцев на сезон.

Цель у «Пари НН» привычная — набирать максимальное количество баллов, продолжать работать и прогрессировать как команда. Ничего не слышал о том, что Ивич может покинуть клуб. Мы выиграли в последних матчах чемпионата и добились нужного для нас результата. Сейчас ситуация улучшилась.

У меня контракт рассчитан на ещё один год, я счастлив в команде. Мне нравится город, ко мне очень хорошо относятся в клубе. На данный момент не думаю об уходе из «Пари НН», я счастлив здесь.

После четырёх туров «Пари НН» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть очков.

Вчера во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России нижегородцы уступили ЦСКА.

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Все комментарии
myjfgg4byy6d
myjfgg4byy6d
вчера в 17:14
Пока Пари НН самый слабый клуб РПЛ и перспектив не видно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:44
Пари НН типичная команда первой лиги.
Пусть на меня не обижаются болельщики, но это так.
Сейчас в РПЛ минимум четыре таких же команды.
Нужно срочно сокращать количество клубов в РПЛ.
Лучше меньше, да лучше...
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