Литвинов: «Джикия пригодился бы любой команде Премьер-Лиги»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что бывший защитник «красно-белых» Георгий Джикия мог бы усилить любую команду РПЛ.
Джикия долго без клуба? Может, просто не могут найти какое-то общее решение. Уверен, что он пригодился бы любой команде РПЛ. Мог сбавить в кондициях за время без клуба? Нет.
Георгий – большой профессионал. Постоянно с ним общаюсь, он занимается каждый день. Честно, видя его форму, когда мы с ним встречаемся, мне кажется, он только прибавил.
Что-то пока желающих заполучить этого защитника не видно. И объяснение тому в том, что Джикия за последние годы сильно сдал, потерял скорость и резкость, стал чаще ошибаться и "привозить". К тому же Джикии в ноябре этого года исполнится уже 31 год. Вроде бы ещё не сильно старый, но Джикия - это не Игнашевич, который за счёт своего опыта и мастерства мог и в 38 лет играть на высоком уровне. К тому же, Джикия себя уверенно чувствовал в обороне, когда рядом с ним был сильный и мастеровитый напарник, такой как Жиго. Как такого напарника не стало, Джикия начал теряться и косячить. Да ещё лишний вес набрал.
Что-то пока желающих заполучить этого защитника не видно. И объяснение тому в том, что Джикия за последние годы сильно сдал, потерял скорость и резкость, стал чаще ошибаться и "привозить". К тому же Джикии в ноябре этого года исполнится уже 31 год. Вроде бы ещё не сильно старый, но Джикия - это не Игнашевич, который за счёт своего опыта и мастерства мог и в 38 лет играть на высоком уровне. К тому же, Джикия себя уверенно чувствовал в обороне, когда рядом с ним был сильный и мастеровитый напарник, такой как Жиго. Как такого напарника не стало, Джикия начал теряться и косячить. Да ещё лишний вес набрал.
В лишнем весе?) Игрок полгода как минимум без игровой практики вообще) Я вообще помню его только в октябре на поле, но могу ошибаться. Год почти прошел. Факел или Динамо Мхч может были бы и рады такому игроку, но он же зарплату хочет как три бюджета Факела)) А с другой стороны, так он совсем без зарплаты останется. Выбирать надо, Георгий, выбирать
В лишнем весе?) Игрок полгода как минимум без игровой практики вообще) Я вообще помню его только в октябре на поле, но могу ошибаться. Год почти прошел. Факел или Динамо Мхч может были бы и рады такому игроку, но он же зарплату хочет как три бюджета Факела)) А с другой стороны, так он совсем без зарплаты останется. Выбирать надо, Георгий, выбирать