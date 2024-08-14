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Литвинов: «Джикия пригодился бы любой команде Премьер-Лиги»

вчера, 12:20

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что бывший защитник «красно-белых» Георгий Джикия мог бы усилить любую команду РПЛ.

Джикия долго без клуба? Может, просто не могут найти какое-то общее решение. Уверен, что он пригодился бы любой команде РПЛ. Мог сбавить в кондициях за время без клуба? Нет.

Георгий – большой профессионал. Постоянно с ним общаюсь, он занимается каждый день. Честно, видя его форму, когда мы с ним встречаемся, мне кажется, он только прибавил.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:20
Это надо же так умудриться унизить одного из лучших защитников РПЛ, сказать: "Пригодился бы". Как о старой вещи, которая вроде бы пришла в негодность, а выкидывать жалко.
ABir
ABir ответ p2aza93fqpak (раскрыть)
вчера в 18:19
Возможно именно в этом истинная причина и кроется
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:04
"мне кажется, он только прибавил"

В лишнем весе?) Игрок полгода как минимум без игровой практики вообще) Я вообще помню его только в октябре на поле, но могу ошибаться. Год почти прошел. Факел или Динамо Мхч может были бы и рады такому игроку, но он же зарплату хочет как три бюджета Факела)) А с другой стороны, так он совсем без зарплаты останется. Выбирать надо, Георгий, выбирать
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:56, ред.
Если бы кому-нибудь пригодился, то давно бы себе уже команду в РПЛ нашёл.
Что-то пока желающих заполучить этого защитника не видно. И объяснение тому в том, что Джикия за последние годы сильно сдал, потерял скорость и резкость, стал чаще ошибаться и "привозить". К тому же Джикии в ноябре этого года исполнится уже 31 год. Вроде бы ещё не сильно старый, но Джикия - это не Игнашевич, который за счёт своего опыта и мастерства мог и в 38 лет играть на высоком уровне. К тому же, Джикия себя уверенно чувствовал в обороне, когда рядом с ним был сильный и мастеровитый напарник, такой как Жиго. Как такого напарника не стало, Джикия начал теряться и косячить. Да ещё лишний вес набрал.
adekvat
adekvat ответ 4xc6dtk2sax3 (раскрыть)
вчера в 14:01
В будущем из него неплохой агент получится, лапшу на уши вешает знатно.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:20
По логике Руслана получается что Спартак не клуб РПЛ. Ну что, будем таки играть и это может и вправду оказаться так
drug01
drug01
вчера в 13:14
Это точно! Джикия своё слово ещё не сказал
p2aza93fqpak
p2aza93fqpak
вчера в 13:06
Требования у него непомерные, потому без клуба и сидит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:50
Литвинов, а тебя кто за язык тянет?
От твоих слов ему легче совсем не станет.
И клуб, желающий его подписать, не появится.
Смотри, как разговорился, прямо удержу на тебя нет.
Парень, ты не звезда, есть много вопросов и к твоему футболу.
Хочешь чтобы тебе их задали?
4xc6dtk2sax3
4xc6dtk2sax3
вчера в 12:46
Литвинов и чемпионат собрался выиграть, и Кубок. Неужели Литвинов хочет стать штатным ботом спартака?
Гость
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