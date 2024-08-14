Литвинов: «Джикия пригодился бы любой команде Премьер-Лиги»

Полузащитник «Спартака» считает, что бывший защитник «красно-белых» мог бы усилить любую команду РПЛ .

Джикия долго без клуба? Может, просто не могут найти какое-то общее решение. Уверен, что он пригодился бы любой команде РПЛ . Мог сбавить в кондициях за время без клуба? Нет.

Георгий – большой профессионал. Постоянно с ним общаюсь, он занимается каждый день. Честно, видя его форму, когда мы с ним встречаемся, мне кажется, он только прибавил.