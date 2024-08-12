Сёмин объяснил низкую результативность ЦСКА

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
У ЦСКА очень хорошая оборона. Может быть, с уходом Чалова в атакующих действиях у них не совсем получается. Команда физически мощная. В этом поражении ничего страшного нет, потому что сошлись две команды примерно одинакового уровня.
Конечно, в атакующих действиях должны внести поправки. Может быть, им стоит перейти на 4 защитника. Но там есть тренер, который решает это. У каждого есть свои козыри, у ЦСКА это игра в обороне.