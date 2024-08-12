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Сёмин объяснил низкую результативность ЦСКА

вчера, 15:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

У ЦСКА очень хорошая оборона. Может быть, с уходом Чалова в атакующих действиях у них не совсем получается. Команда физически мощная. В этом поражении ничего страшного нет, потому что сошлись две команды примерно одинакового уровня.

Конечно, в атакующих действиях должны внести поправки. Может быть, им стоит перейти на 4 защитника. Но там есть тренер, который решает это. У каждого есть свои козыри, у ЦСКА это игра в обороне.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:50
Шпалыч знает, но его никто не слушает
112910415
112910415
вчера в 16:23
то есть атаковать некому ?
23vpwbaqd2vj
23vpwbaqd2vj
вчера в 16:19
ЦСКА играет в хаотичный футбол, результата он не приносит.
lotsman
lotsman
вчера в 16:10
".........У каждого есть свои козыри, у ЦСКА это игра в обороне..........." - Раньше у ЦСКА всё настроено было на победу, а не отсиживаться в обороне, с надеждой на рывок в контратаку.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:04
Моё Почтение!!!
Оно и понятно, что Палыч, из тренерской солидарности не стал говорить то, что думает... Однозначно- нужен сильный нападающий. Но прежде всего- нужен тренерский план, четкий, в построении наступательных действий. Николич, прежде всего сосредоточен на обороне, а атака- второстепенное. Но так можно думать, если у тебя в команде форварды сильные, могущие сами решить судьбу эпизода. Но если атака слабая, да еще и тренер, который меньше всего думает об атаке, то конечно- дела не будет.

Взять, того же Лобана, который Вам хорошо известен. Он тоже был приверженцем оборонительного футбола и строительство всех своих команд начинал с обороны. Но в команде, в разные годы- были Блохин, Онищенко, Беланов, Шевченко, которые, сами могли атаковать и забивать. В ЦСКА, таких нет, увы...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:54
Приветствую! То что дело не в Чалове это 100%
Capral
Capral
вчера в 15:44
В атакующие действия внести поправки? А Николич, вообще, знает, что такое атакующие действия? Команды примерно одного уровня? Насчет уровня не знаю, но стили точно разные: один- комбинационный, приятный глазу, другой- больше силовой и непонятный... И дело здесь не в Чалове, который, последнее время не особо то и радовал. В этом плане- последнее слово за тренером, как, он видит атакующие действия своей команды, а как, может видеть атаку Николич- лишний раз говорить не приходится... Ну и конечно, острый забивной форвард- армейцам точно не помешал бы.
Гость
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