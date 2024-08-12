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Садыгов остался недоволен качеством футбола в матче «Пари НН» — «Химки»

вчера, 15:24
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бизнесмен, поддерживающий «Химки», Туфан Садыгов остался недоволен качеством футбола в матче четвёртого тура РПЛ «Пари НН» — «Химки» (1:0).

Это был антифутбол. Вы же смотрели матч, сами всё видели. Так в футбол играть нельзя! Я говорю про обе команды.

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Все комментарии
gnpcu4g2j5jh
gnpcu4g2j5jh
вчера в 18:10
Пора, как ты любишь, всю команду разгонять и оставлять одного сынулю Илюшеньку
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:04
Я тоже не доволен!!! Ожидал лучшего результата!
atnam3n2x3j3
atnam3n2x3j3
вчера в 16:23
Обычный пердивный футбол, чем тут можно быть довольным, и выиграть может любой и игры не видно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:51
Садыгов типа все знает... Думаю нужны более качественные игроки. А лучше школу хорошую для Химок завести.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:33
Этим двум командам нечего делать в РПЛ.
Стоит рассмотреть вопрос сокращения количества команд.
Надо оставить 8-12 команд и играть в четыре круга.
Тогда антифутбола станет гораздо меньше
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