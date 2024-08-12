Садыгов остался недоволен качеством футбола в матче «Пари НН» — «Химки»

Бизнесмен, поддерживающий «Химки», Туфан Садыгов остался недоволен качеством футбола в матче четвёртого тура РПЛ «Пари НН» — «Химки» (1:0).
Это был антифутбол. Вы же смотрели матч, сами всё видели. Так в футбол играть нельзя! Я говорю про обе команды.
Стоит рассмотреть вопрос сокращения количества команд.
Надо оставить 8-12 команд и играть в четыре круга.
Тогда антифутбола станет гораздо меньше
Стоит рассмотреть вопрос сокращения количества команд.
Надо оставить 8-12 команд и играть в четыре круга.
Тогда антифутбола станет гораздо меньше