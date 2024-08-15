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Де Лигт согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» ещё в июне

вчера, 19:21

Защитник Маттейс де Лигт прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».

Я очень рад. На самом деле я долго ждал! Весь отпуск я ждал сообщения, что всё решено, и вот наконец это произошло. Так что я не могу дождаться начала сезона.

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Regista_321
Regista_321
вчера в 21:12
Не понял я этой продажи от Баварии. Единственный защ от которого можно, что-то ещё ждать, в отличие от всяких Упамекано и тем более корейца. Единственное, что он просто чего-то стоит в отличие от этих двух днарей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:24
рад, конечно , ты))
посмотрим, что будет через год
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