Де Лигт согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» ещё в июне

Защитник Маттейс де Лигт прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».
Я очень рад. На самом деле я долго ждал! Весь отпуск я ждал сообщения, что всё решено, и вот наконец это произошло. Так что я не могу дождаться начала сезона.
Защитник Маттейс де Лигт прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».
Я очень рад. На самом деле я долго ждал! Весь отпуск я ждал сообщения, что всё решено, и вот наконец это произошло. Так что я не могу дождаться начала сезона.
посмотрим, что будет через год
посмотрим, что будет через год