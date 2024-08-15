«Акрон» обыграл «Факел» в гостевом матче Кубка России

«Акрон» обыграл «Факел» в гостевом матче группового этапа Кубка России со счётом 2:1.
За воронежский клуб забил Евгений Марков (5').
За тольяттинскую команду отличились Арсений Дмитриев (10') и Максим Палиенко (70').
По итогу матча «Акрон» идёт на 3-й строчке группы D, а «Факел» — на 4-й.
Интересен другой момент. Нам неоднократно говорят, что в этом сезоне от посещаемости будут зависеть призовые. Я надеюсь, в этом туре Факелу засчитают среднее число болельщиков, чтобы матч не был с 0. Не вина Факела ведь, я считаю, что нужно в этом плане поддержать команду и пойти навстречу.
А еще любопытно, что судья объявлял изменение решения после просмотра ВАР на весь пустой стадион) Можно было не объявлять, болельщиков все равно не было.
Акрон с победой, Факелу удачи!
Интересен другой момент. Нам неоднократно говорят, что в этом сезоне от посещаемости будут зависеть призовые. Я надеюсь, в этом туре Факелу засчитают среднее число болельщиков, чтобы матч не был с 0. Не вина Факела ведь, я считаю, что нужно в этом плане поддержать команду и пойти навстречу.
А еще любопытно, что судья объявлял изменение решения после просмотра ВАР на весь пустой стадион) Можно было не объявлять, болельщиков все равно не было.
Акрон с победой, Факелу удачи!
- Честно? Ни хрена я им больше не верю!!!
- Честно? Ни хрена я им больше не верю!!!