«Акрон» обыграл «Факел» в гостевом матче Кубка России

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вчера, 19:57

«Акрон» обыграл «Факел» в гостевом матче группового этапа Кубка России со счётом 2:1.

За воронежский клуб забил (5').

За тольяттинскую команду отличились (10') и (70').

По итогу матча «Акрон» идёт на 3-й строчке группы D, а «Факел» — на 4-й.