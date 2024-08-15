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«Акрон» обыграл «Факел» в гостевом матче Кубка России

вчера, 19:57

«Акрон» обыграл «Факел» в гостевом матче группового этапа Кубка России со счётом 2:1.

За воронежский клуб забил Евгений Марков (5').

За тольяттинскую команду отличились Арсений Дмитриев (10') и Максим Палиенко (70').

По итогу матча «Акрон» идёт на 3-й строчке группы D, а «Факел» — на 4-й.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:42
и с новым тренером не встряхнулись ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:36, ред.
Лично я сторонник сокращения РПЛ до 8-12 команд.
За Факел и Акрон можно болеть и в первом дивизионе.
Ну нечего им делать в высшем дивизионе российского футбола.
Есть ещё несколько точно таких же слабых команд, которые не играют, а мучаются.
Есть же пример Малаги в Испании...
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:24
С почином - с ПОБЕДОЙ!
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:22
- Если Факелу не нужен кубок (а так уже было последние 2 сезона) - ну не мучайте вы пенсионеров! Пусть отдохнут перед матчем РПЛ! Выпустите лучше молодёжку! Пусть даже они и проиграют. Но парни хоть будут стараться, бегать, "биться" за свой клуб! Им футбол - в радость! Да и нам будет интереснее смотреть... А то, что я сегодня смотрел - и футболом-то назвать стыдно... А нам обещали: да мы! за клуб и за вас, болельщиков, горой! Будем в каждом матче бороться до последнего... У нас самый дружный коллектив!
- Честно? Ни хрена я им больше не верю!!!
Вещий
Вещий
вчера в 20:20
Интересно будет в дальнейшем посмотреть на Акрон....
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:20
Акрон опять две штуки в гостях положил
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:13
Наглецы что то совсем обнаглели, играть бросили...
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:12
Обидное домашнее поражение для воронежцев. Совсем разладилась игра у команды. Но не нужно унывать, впереди ещё много мачей и в Кубке и в РПЛ. Новому тренеру "Факела" Пятибратову предстоит большая работа. Сейчас главное, настроить и сплотить игроков, чтобы бороться за победу в каждом матче. Ну, и конечно нужно хоть какое-то усиление, с таким составом трудно будет удержаться в РПЛ.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:03, ред.
Удалось посмотреть только второй тайм. В целом, игра равная. Не было действительно острых атак, Факел превзошел гостей только по статистике владения мяча, в остальном равная игра. К сожалению, не увидел во втором тайме ни одного острого момента. Факел катал мяч, но не более того.

Интересен другой момент. Нам неоднократно говорят, что в этом сезоне от посещаемости будут зависеть призовые. Я надеюсь, в этом туре Факелу засчитают среднее число болельщиков, чтобы матч не был с 0. Не вина Факела ведь, я считаю, что нужно в этом плане поддержать команду и пойти навстречу.

А еще любопытно, что судья объявлял изменение решения после просмотра ВАР на весь пустой стадион) Можно было не объявлять, болельщиков все равно не было.

Акрон с победой, Факелу удачи!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:00
Факел мертвый мягко говоря. Не видел весь матч, но то что удалось лицезреть нельзя назвать профессиональным футбол, т.к. во дворах более зрелищные зарубы.
Гость
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