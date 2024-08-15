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«Аль-Наср» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии

вчера, 10:49
Аль-ТаавунЛоготип футбольный клуб Аль-Таавун (Бурайда)0 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Таавун» уступил клубу «Аль-Наср» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (0:2).

Айман Яхья открыл счет на 8-й минуте, а Криштиану Роналду забил на 57-й. У гостей красную карточку на 90+3-й получил Марцело Брозович.

В финале «Аль-Наср» встретится с командой «Аль-Хиляль», игра пройдет 17 августа.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:37
В финале их уже ждет непобедимый Аль Хилаль. Шансов на трофей нет.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:21
Опять Хиляль.. Опять слёзы.. 🤭🤣
arft7z24jx5k
arft7z24jx5k
вчера в 11:56
Может теперь Роналду возьмёт очередной трофеи
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:11
А Роналду плевать на все разговоры.
Он, как и прежде, продолжает много забивать.
Желаю Криштиану и его команде выиграть трофей.
В финале "Аль-Наср" ждёт его извечный соперник.
В этот раз надо постараться победить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:00
    Гость
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