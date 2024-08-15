«Аль-Наср» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Таавун» уступил клубу «Аль-Наср» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (0:2).
Айман Яхья открыл счет на 8-й минуте, а Криштиану Роналду забил на 57-й. У гостей красную карточку на 90+3-й получил Марцело Брозович.
В финале «Аль-Наср» встретится с командой «Аль-Хиляль», игра пройдет 17 августа.
Он, как и прежде, продолжает много забивать.
Желаю Криштиану и его команде выиграть трофей.
В финале "Аль-Наср" ждёт его извечный соперник.
В этот раз надо постараться победить.
Он, как и прежде, продолжает много забивать.
Желаю Криштиану и его команде выиграть трофей.
В финале "Аль-Наср" ждёт его извечный соперник.
В этот раз надо постараться победить.