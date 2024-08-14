Московское «Динамо» обыграло махачкалинское в Кубке России

«Динамо Москва» обыграло «Динамо Махачкала» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России со счётом 2:1.
За «бело-голубых» забили Хорхе Карраскаль (54') и Ярослав Гладышев (76').
За махачкалинскую команду отличился Абакар Гаджиев (44').
По итогу матча москвичи идут на 2-й строчке в группе А. Махачкалинский клуб находится на 3-м месте.
но с некоторыми особенностями..
После тоскливо сложившегося выезда в Питер Личка дал возможность двум игрокам, Карраскалю и Гладышеву, поработать над самореабилитацией и доверил им игру со старта.
К сожалению, интересного из этого вышло немного.
Карраскаль хоть и реализовал пенальти, но больше ничего примечательного
не создал, зато снова отметился фолом на горчичник.
Много индивидуальной игры, в основном неудачной, мало командной.
Гладышев весь первый тайм больше потешно боролся с доставшейся ему в этом составе капитанской повязкой, чем с соперником.
Позже всё-таки сконцентрировался на игре и однажды сумел замкнуть фланговую передачу Скопинцева.
Получил время и Макаров, однако в очередной раз продемонстрировал
отвратительную форму, в которой он пребывает уже давно.
Даже трудно предположить, каково его будущее у нас.
А в раме внезапно оказался Кудравец, успевший, судя по его игре за Динамо-2, прослыть самым неудачным трансфером последних лет. И сегодня скорее подтвердил это, пропущенный гол- его.
Единственное, что порадовало- пара ЦЗ Лепский-Маричаль отработала очень прилично, хотя оказалась в тандеме впервые.
Вообще, есть основания надеяться, что центр защиты у нас наконец приобретает пристойный вид, укомплектован и люди взаимозаменяемы.
Махачкале спасибо за игру, команда симпатичная, бравая, удачи ей.
А нашим- старательно готовиться к приёму самарских 17.08, не забывая при этом,
что Осинькин- соперник для нас неудобный.
С Крыльями имеем за последние 3 сезона лишь 3 победы в 9 матчах.
но с некоторыми особенностями..
После тоскливо сложившегося выезда в Питер Личка дал возможность двум игрокам, Карраскалю и Гладышеву, поработать над самореабилитацией и доверил им игру со старта.
К сожалению, интересного из этого вышло немного.
Карраскаль хоть и реализовал пенальти, но больше ничего примечательного
не создал, зато снова отметился фолом на горчичник.
Много индивидуальной игры, в основном неудачной, мало командной.
Гладышев весь первый тайм больше потешно боролся с доставшейся ему в этом составе капитанской повязкой, чем с соперником.
Позже всё-таки сконцентрировался на игре и однажды сумел замкнуть фланговую передачу Скопинцева.
Получил время и Макаров, однако в очередной раз продемонстрировал
отвратительную форму, в которой он пребывает уже давно.
Даже трудно предположить, каково его будущее у нас.
А в раме внезапно оказался Кудравец, успевший, судя по его игре за Динамо-2, прослыть самым неудачным трансфером последних лет. И сегодня скорее подтвердил это, пропущенный гол- его.
Единственное, что порадовало- пара ЦЗ Лепский-Маричаль отработала очень прилично, хотя оказалась в тандеме впервые.
Вообще, есть основания надеяться, что центр защиты у нас наконец приобретает пристойный вид, укомплектован и люди взаимозаменяемы.
Махачкале спасибо за игру, команда симпатичная, бравая, удачи ей.
А нашим- старательно готовиться к приёму самарских 17.08, не забывая при этом,
что Осинькин- соперник для нас неудобный.
С Крыльями имеем за последние 3 сезона лишь 3 победы в 9 матчах.