Московское «Динамо» обыграло махачкалинское в Кубке России

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вчера, 21:25

«Динамо Москва» обыграло «Динамо Махачкала» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России со счётом 2:1.

За «бело-голубых» забили (54') и (76').

За махачкалинскую команду отличился (44').

По итогу матча москвичи идут на 2-й строчке в группе А. Махачкалинский клуб находится на 3-м месте.