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Московское «Динамо» обыграло махачкалинское в Кубке России

вчера, 21:25

«Динамо Москва» обыграло «Динамо Махачкала» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России со счётом 2:1.

За «бело-голубых» забили Хорхе Карраскаль (54') и Ярослав Гладышев (76').

За махачкалинскую команду отличился Абакар Гаджиев (44').

По итогу матча москвичи идут на 2-й строчке в группе А. Махачкалинский клуб находится на 3-м месте.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1 ответ Айдин Аркитский 1 (раскрыть)
вчера в 23:52
Прилагательное от имени собственного пишется с маленькой буквы. Если, разумеется. оно не стоит в начале предложения. Например: - Мне понравилась динамовская игра. Но - Мне понравилась игра Динамо. Аналогично - танина игрушка, махачкалинское Динамо. Но игрушка Тани, Динамо из Махачкалы.
Айдин Аркитский 1
Айдин Аркитский 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:21, ред.
имя клуба с большой буквы, а имя города с маленькой буквы!
gorets004
gorets004
вчера в 23:15
счёт вобше не по игре. опять спорный пенальти и спорный офсайд. если чинуши их РФС и судьи не убьют эту команду и она не вылетит,то в следующем сезоне всем надерет задницы.
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 22:34
На классе. Даги бегали, толкались, но ударов в створ был минимум. Да и техничных игроков у них нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:19
В другой статье написано что на третьем месте Крылья ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:59
Проиграть можно по разному, в данном случае - достойно!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:53
Динамо, с победой. Вполне ожидаемый результат, победа на классе
vuznekg23qfn
vuznekg23qfn
вчера в 21:52
Такой итог матча предполагали....
баск
баск
вчера в 21:47, ред.
У московского Динамо по составу была сегодня плановая, ожидаемая ротация,
но с некоторыми особенностями..

После тоскливо сложившегося выезда в Питер Личка дал возможность двум игрокам, Карраскалю и Гладышеву, поработать над самореабилитацией и доверил им игру со старта.
К сожалению, интересного из этого вышло немного.

Карраскаль хоть и реализовал пенальти, но больше ничего примечательного
не создал, зато снова отметился фолом на горчичник.
Много индивидуальной игры, в основном неудачной, мало командной.

Гладышев весь первый тайм больше потешно боролся с доставшейся ему в этом составе капитанской повязкой, чем с соперником.
Позже всё-таки сконцентрировался на игре и однажды сумел замкнуть фланговую передачу Скопинцева.

Получил время и Макаров, однако в очередной раз продемонстрировал
отвратительную форму, в которой он пребывает уже давно.
Даже трудно предположить, каково его будущее у нас.

А в раме внезапно оказался Кудравец, успевший, судя по его игре за Динамо-2, прослыть самым неудачным трансфером последних лет. И сегодня скорее подтвердил это, пропущенный гол- его.

Единственное, что порадовало- пара ЦЗ Лепский-Маричаль отработала очень прилично, хотя оказалась в тандеме впервые.
Вообще, есть основания надеяться, что центр защиты у нас наконец приобретает пристойный вид, укомплектован и люди взаимозаменяемы.

Махачкале спасибо за игру, команда симпатичная, бравая, удачи ей.
А нашим- старательно готовиться к приёму самарских 17.08, не забывая при этом,
что Осинькин- соперник для нас неудобный.
С Крыльями имеем за последние 3 сезона лишь 3 победы в 9 матчах.
sihafazatron
sihafazatron ответ Айдин Аркитский 1 (раскрыть)
вчера в 21:46
А что ни так?
Айдин Аркитский 1
Айдин Аркитский 1
вчера в 21:44, ред.
почему "Динамо" с большой буквы? А "махачкалинское" с маленькой буквы?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:35
Москвичи оказались сильнее)
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:29
Не стыдно,за земляков!
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