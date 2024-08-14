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«Реал» обыграл «Аталанту» и завоевал Суперкубок УЕФА

вчера, 23:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

Первый гол в игре на 59-й минуте забил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. На 68-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество «сливочных».

Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок УЕФА в шестой раз в истории.

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13 августа
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:08
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:05, ред.
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:02, ред.
        амурец
        амурец
        сегодня в 00:50
        Реал с супер кубком, хотя Аталанта была обыграна на одной ноге
        Regista_321
        Regista_321
        сегодня в 00:45
        Я уже почитал про крылья и про другие матчи описание рисунков игры. Ничего общего с реальностью это не имеет.
        Regista_321
        Regista_321
        сегодня в 00:43
        С первых минут финала ЛЧ было понятно, что как бы Дортмунд не пыжился, Реал своё возьмёт. Та же самая обрпчённость висела с первых минут игры над Боруссией. Даже и намёка никаких похорон Реала там не было. И кто поставил на королевский клуб серьёзные деньги, даже чуть-чуть напречься не смогли.
        Capral
        Capral
        сегодня в 00:28
        Кое-кому, хочу ответить, что сегодняшний матч, никаким образом не похож на финал ЛЧ, где, якобы, в 1-м тайме, Реал позволял сопернику многое, а во 2-м зарешал. В финале ЛЧ, у Боруссии, в 1-м тайме были все шансы похоронить Реал и Рюдигера в частности!!! А сегодня, у Аталанты, вообще, фактически не было моментов, кроме сейва Куртуа и нескольких сумбуров, у ворот испанцев. Обреченность Аталанты висела в воздухе на протяжении всей игры, но развязка наступила во 2-м тайме. В финале ЛЧ- картина была иной...
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 00:26
        С победой и первым трофеем сезона, лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Мбаппе забил свой дебютный гол в дебютном матче. Винисиус, Мбаппе и Родриго ещё не набрали форму. Беллингэм в отличной форме. Лучший игрок сегодняшнего матча (мое мнение). Как же хорошо он обращается с мячом. Успехов и больших побед мадридскому Реалу в этом сезоне!!!
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        сегодня в 00:18
        Но и "Реал" играл не в полную силу. Особенно в первом тайме. И даже во втором, когда прибавил...
        STVA 1
        STVA 1
        сегодня в 00:16
        Можно поздравить с первым титулом
        Мантефильный
        Мантефильный
        сегодня в 00:14
        В этом сезоне если только МС упрётся Реалу...
        FreshMeat
        FreshMeat
        сегодня в 00:14, ред.
        Матч скучный, запомнились контратака Аталанты в первом тайме, когда они прошли все поле 3 передачами и чуть гол не забили. И Беллингем - для него нет разницы время года, играет одинаково шикарно.
        Все остальное - предсезонное, вялый, серый футбол.
        И Мбаппе странно стоявший в штрафной тоже в первом тайме. Никто не шелохнулся секунд 20-30 ему помочь. И на флангах стояли торчки, и в центре - Мбаппе ждал кому отдать мяч и оказалось некому. Я вообще не понял "задумку".
        Мантефильный
        Мантефильный
        сегодня в 00:13
        Черепашка будет более полезен, чем вреден, как я и говорил
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
        сегодня в 00:09, ред.
        Ну Аталанта далеко не панацея.
        Та же Барселона, Бавария и Сити могут обыгрывать такой Реал ..., и ничего удивительного в том не будет, уверяю тебя.
        Incredulous
        Incredulous
        сегодня в 00:07
        Всех болельщиков Реала с победой и первым трофеем в новом сезоне. Мбаппе с почином. Джуд как по мне лучший в этом матче, и в отборе работал, и в атаке, и в защите, ещё и голевую передачу отдал, огромнейший объем работы. Ну, а игра вышла как под копирку с финала ЛЧ. Реал с Аталантой также как и с Боруссией в финале ЛЧ, первый тайм присматривались к сопернику, играя и первым номером и вторым, а уже во втором тайме включили скорость, прессинг, забили два гола, и просто удерживали преимущество до финального свистка. А от Аталанты, если честно, ожидал большего, особенно после их фееричного выступления в ЛЕ. Но Реал показал разницу между уровнем ЛЕ и ЛЧ.
        УЕСКА
        УЕСКА
        сегодня в 00:06
        Сенсации не произошло. Реал победил на классе. Аталанта для Мадрида не соперник.
        gp4dpx3rn2te
        gp4dpx3rn2te
        сегодня в 00:04
        Вини и беллингем конечно лучшие в этом матче. Родриго выпадает из звездного состава. Лучше вместо него Браима выпускать, он умеет играть справа. Насчет мбаппе притирка нужна, да гол забил, но в остальном был плох
        Capral
        Capral
        сегодня в 00:03
        Что называется- на классе и без вопросов. Но в 1-м тайме, Аталанта неплохо смотрелась и как на тренерском макетe выполняла, и грамотно- все задумки тренера. Одно, было плохо- крайне статичная, медленная игра, при которой, конечно, сложно было обострять... Ну а во 2-м тайме- сказали веское слово Личности Реала. Фактически, 2-й тайм, можно назвать победой, даже не тренерской, а нескольких игроков. Ну нет, у Гасперини- ни Вини, ни Мбаппе. Как не старался опытный тренер закрыть все пути и выходы, но чисто на классе, Вини- элегантно обошел двух защитников и выкатил мяч партнеру. Ну и Мбаппе отметился.

        К Чести Аталанты, надо признать, что она не отдала центр поля грозному сопернику, читала комбинации Реала и вполне достойно противостояла в 1-м тайме. Но во 2-м, откровенно провалилась, причем, чисто в плане индивидуальных действий. Да и в атаке, итальянцы выглядели невразумительно- без лидера впереди...

        Вобщем- Реал с победой!!! Состав, конечно- впечатляет!!!
        Futurista
        Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
        сегодня в 00:03
        Возможно просто в Польшу решили его не брать...
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        сегодня в 00:03
        После окончания игры задал себе вопрос, как играть против такой команды, чтобы выцарапать хотя бы очко ? И не нашёл ответа.
        eleven LC
        eleven LC
        сегодня в 00:02, ред.
        Очередной,я бы сказал " дежурный " титул для Реала
        Мбаппе с первым голом
        Лучший сегодня был Беллингем, мне понравилось как он старался ,ну и Вини на уровне!
        Scorp689
        Scorp689
        сегодня в 00:02
        Одно слово королевский клуб с прекрасным тренером папой Карло...
        sihafazatron
        sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
        сегодня в 00:00
        Всего лишь в одной игре забил, до Дивеева ему еще далеко!!
        ABir
        ABir
        сегодня в 00:00
        С очередным трофеем великий королевский клуб!
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ
        вчера в 23:59, ред.
        Игра неравнозначных команд.
        И если в 1-м тайме старшаки во дворе дали сопливым пацанам немного в себя поверить, то во 2-м...загоняли бедных малолеток так, что они и про мячик забыли...

        Жаль что даже малейшего намёка на соперничество не было. Реал по ходу даже в полсилы не играл. Сливочные просто включились на 10 минут, закатили 2 банки и закончили матч малой кровью.
        Матч в принципе показал какая сегодня глубокая пропасть между ЛЧ и ЛЕ.

        P.S. Кстати уважаемому мной Сенатову сегодняшняя игра отчасти дала ответ на вопрос, как Анчи будет "впихивать невпихуемое" (Мбаппе и Вини в основу). Ребята во 2-й сорокапятке прекрасно взаимодействовали, меняясь флангами и позицией центрфорварда, из которой "лягушонок", кстати, вторую банку в ворота итальянцев послал.
        Alex_67
        Alex_67
        вчера в 23:58
        Реал выиграл потому, что он сильнее Аталанты.
        А Киллиан Мбаппе'сделал первый шаг к любви болельщиков.
        Сейчас продажи футболок вырастут кратно.
        _AgamagA_
        _AgamagA_ ответ Barcelona (раскрыть)
        вчера в 23:58
        От чего кайф то? Что ёлка нравится?
        Маг_тм
        Маг_тм ответ Barcelona (раскрыть)
        вчера в 23:57
          sihafazatron
          sihafazatron ответ Маг_тм (раскрыть)
          вчера в 23:56
          Тень Глущенкова
          Barcelona
          Barcelona ответ Маг_тм (раскрыть)
          вчера в 23:55, ред.
            Гость
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