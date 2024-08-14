«Реал» обыграл «Аталанту» и завоевал Суперкубок УЕФА

«Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.
Первый гол в игре на 59-й минуте забил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. На 68-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество «сливочных».
Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок УЕФА в шестой раз в истории.
И если в 1-м тайме старшаки во дворе дали сопливым пацанам немного в себя поверить, то во 2-м...загоняли бедных малолеток так, что они и про мячик забыли...
Жаль что даже малейшего намёка на соперничество не было. Реал по ходу даже в полсилы не играл. Сливочные просто включились на 10 минут, закатили 2 банки и закончили матч малой кровью.
Матч в принципе показал какая сегодня глубокая пропасть между ЛЧ и ЛЕ.
P.S. Кстати уважаемому мной Сенатову сегодняшняя игра отчасти дала ответ на вопрос, как Анчи будет "впихивать невпихуемое" (Мбаппе и Вини в основу). Ребята во 2-й сорокапятке прекрасно взаимодействовали, меняясь флангами и позицией центрфорварда, из которой "лягушонок", кстати, вторую банку в ворота итальянцев послал.
И если в 1-м тайме старшаки во дворе дали сопливым пацанам немного в себя поверить, то во 2-м...загоняли бедных малолеток так, что они и про мячик забыли...
Жаль что даже малейшего намёка на соперничество не было. Реал по ходу даже в полсилы не играл. Сливочные просто включились на 10 минут, закатили 2 банки и закончили матч малой кровью.
Матч в принципе показал какая сегодня глубокая пропасть между ЛЧ и ЛЕ.
P.S. Кстати уважаемому мной Сенатову сегодняшняя игра отчасти дала ответ на вопрос, как Анчи будет "впихивать невпихуемое" (Мбаппе и Вини в основу). Ребята во 2-й сорокапятке прекрасно взаимодействовали, меняясь флангами и позицией центрфорварда, из которой "лягушонок", кстати, вторую банку в ворота итальянцев послал.
Все остальное - предсезонное, вялый, серый футбол.
И Мбаппе странно стоявший в штрафной тоже в первом тайме. Никто не шелохнулся секунд 20-30 ему помочь. И на флангах стояли торчки, и в центре - Мбаппе ждал кому отдать мяч и оказалось некому. Я вообще не понял "задумку".
Все остальное - предсезонное, вялый, серый футбол.
И Мбаппе странно стоявший в штрафной тоже в первом тайме. Никто не шелохнулся секунд 20-30 ему помочь. И на флангах стояли торчки, и в центре - Мбаппе ждал кому отдать мяч и оказалось некому. Я вообще не понял "задумку".