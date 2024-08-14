«Реал» обыграл «Аталанту» и завоевал Суперкубок УЕФА

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вчера, 23:51

«Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА .

Первый гол в игре на 59-й минуте забил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. На 68-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество «сливочных».