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«Спартак» в гостях разгромил «Крылья Советов» в Кубке России

вчера, 21:24
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» (0:3) в матче группового этапа Кубка России.

На 64-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 83-й минуте Хесус Медина удвоил преимущество московского клуба. В дополнительное ко второму тайму время Даниил Зорин довёл счёт до разгромного.

«Крылья Советов» идут на 3-м месте в группе А (0 очков), «Спартак» занимает 1-е место (6 очков).

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Все комментарии
antant1
antant1 ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 02:53
Зато почему то играет Умяров, непонятно по каким причинам
d1metras
d1metras
сегодня в 01:03
Ну что сказать? Мартинс явно сильнее Умярова. Не понимаю почему он мало играет в чемпионате.. Толстый бразилец пока никакой.. Маркиньос вроде старается,но моментами корявенький.. а так в этом сезоне нравится атмосфера внутри команды.. Видно что Станкович поддерживает всех игроков.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 00:36
Нет. Они просто летят
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:19
Станкович в игре против ахмата допустил как я считаю первую серьёзную ошибку у руля Спартака: ну зачем был выпущен Маслов Пашка в опорную зону?! сначала подумал, что Литвинов перейдёт в опорку, а Маслов займёт место центрального защитника. тренер Руслана оставил в в защите, а Пашок порол в игре с чеченской командой всё что можно и нельзя...сегодня по игре в Самаре стало понятно, что нужно было выпускать против ахмата не Маслова, а Зорина!!! ( а попадание на 87й минуте Жозе в голову Адамову просто убило)...сегодня молодцы, даже Хлусевич не раздрожал как обычно. Мартинс надеюсь со временем вытеснит Умярова из основы ( как минимум после прихода новичков Спартак снова стал низкорослым и со стандартов может прилететь, тут нам поможет игрок сборной Люксембурга как и Дуарте, который рано или поздно оправится от травмы) ждём теперь уже домашнюю игру против факела. вперёд Спартак!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:38
Смотрю, неравнодушен ты к Спартаку...
🤔🤔🤔 С чего бы это.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:37
Спартачей наконец то с хорошей победой и счетом.
Regista_321
Regista_321 ответ рже (раскрыть)
вчера в 23:04
Пока только голубые из Питера виднеются.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:03
Что не говори, а Крылышки красавцы, - не меньше трёх за матч стабильно пропускают. Пацаны видать в спам кассу приподымаютЪ...
moskowcity-petrv
moskowcity-petrv ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:02
Там 56 на 56е видимо работают.идёт прямая трансляция,впихнули интервью,кому это интересно когда футбол все смотрят.
рже
рже ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:00
Замелькают красные стринги, ты чуть ошибься.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:17
Спартак и его болельщиков с Победой !!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:09
))))))))))))))))👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
Это скорее анреал))...
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:00
Что то Крылья плывут в этом сезоне...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:57
Зенит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:57
Ах да..., я и забыл. В Питере только ЛЕ смотрят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:55
Не знаю точно...
Аталанта...и команда которая выиграла ЛЧ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:52, ред.
Константин Есенин.

"День придет, и перламутром шелка
В бирюзе, сверкающей росой,
Замелькают красные футболки
С знаменитой белой полосой!"

Красно-белую братию - с Победой!
Regista_321
Regista_321
вчера в 21:50
Там постоянно не по делу, диспетчер Зобнин. Славо Богу, которого нет в основе Спартака и тем более в роли диспетчера.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:49
Спартак с победой! Крылья совсем как-то не могут ничего в этом сезоне. печально видеть такие результаты
Capral
Capral
вчера в 21:48, ред.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:48
    Просто Спартак сильнее.
    Лично мне не понравилась трансляция на Матч ТВ.
    Зачем-то в саму трансляцию подмешали интервью на бровке, с использованием видео. Окно с этим видео загораживало основное изображение. Фактически качественная трансляция была прервана на время интервью.
    Regista_321
    Regista_321
    вчера в 21:47
    Если сейчас в команде создаётся хороший микроклимат, то Соболев даже близко не нужен, тем более если не хочет играть в Спартаке.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:47
    МС или всё-таки Реалу ?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:47
    МС?
    А когда-то Зенит играл в суперкубке Уефа и делал это очень ярко
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Реал
    Regista_321
    Regista_321
    вчера в 21:45
    Маркиньос с мячом хорошо работает.шикарный пас был на Мартинса. Но пока действительно не впечатляют решающие действия.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:45, ред.
    Осталось перенести эти победы на чемпионат. Мартинса в основу .С победой
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:43, ред.
    Удивительно предсказуемый бессюрпризный футбольный вечер...
    Всё фавориты победили....Зенит...ЦСКА...Спартак...Динамо
    Осталось МС ещё обыграть Аталанту...и всё.....
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 21:43
    У Спартака лучший цп это Мартинс. Но почему-то в чемпионате он почти не играет. Может какие-то нефутбольные есть причины...
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