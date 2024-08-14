«Спартак» в гостях разгромил «Крылья Советов» в Кубке России

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вчера, 21:24

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» (0:3) в матче группового этапа Кубка России.

На 64-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 83-й минуте Хесус Медина удвоил преимущество московского клуба. В дополнительное ко второму тайму время Даниил Зорин довёл счёт до разгромного.

«Крылья Советов» идут на 3-м месте в группе А (0 очков), «Спартак» занимает 1-е место (6 очков).