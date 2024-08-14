«Спартак» в гостях разгромил «Крылья Советов» в Кубке России

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» (0:3) в матче группового этапа Кубка России.
На 64-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 83-й минуте Хесус Медина удвоил преимущество московского клуба. В дополнительное ко второму тайму время Даниил Зорин довёл счёт до разгромного.
«Крылья Советов» идут на 3-м месте в группе А (0 очков), «Спартак» занимает 1-е место (6 очков).
Лично мне не понравилась трансляция на Матч ТВ.
Зачем-то в саму трансляцию подмешали интервью на бровке, с использованием видео. Окно с этим видео загораживало основное изображение. Фактически качественная трансляция была прервана на время интервью.
Лично мне не понравилась трансляция на Матч ТВ.
Зачем-то в саму трансляцию подмешали интервью на бровке, с использованием видео. Окно с этим видео загораживало основное изображение. Фактически качественная трансляция была прервана на время интервью.