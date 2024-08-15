Агент Сутормина: «Алексею хотелось поработать под руководством Карпина»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, подтвердил скорый переход игрока в «Ростов».
Алексей переходит на правах аренды в «Ростов».
Алексею давно хотелось поработать под руководством Валерия Георгиевича Карпина.
Напомним, Сутормин перешёл в «Зенит» из «Рубина» в июле 2019 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 30-летний россиянин участия не принимал.
Я вообще не воспринимаю его как тренера, он лишь физрук с весьма завышенной самооценкой. И однажды он подписал письмо против Садырина.
Я вообще не воспринимаю его как тренера, он лишь физрук с весьма завышенной самооценкой. И однажды он подписал письмо против Садырина.