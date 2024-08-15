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Агент Сутормина: «Алексею хотелось поработать под руководством Карпина»

вчера, 14:04

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, подтвердил скорый переход игрока в «Ростов».

Алексей переходит на правах аренды в «Ростов».

Алексею давно хотелось поработать под руководством Валерия Георгиевича Карпина.

Напомним, Сутормин перешёл в «Зенит» из «Рубина» в июле 2019 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 30-летний россиянин участия не принимал.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 15:03
Все великии игроки мира мечтают работать под руководством величайшего тренера современности Карпина.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:38
Не знаю, что может дать Сутормину Карпин?
Я вообще не воспринимаю его как тренера, он лишь физрук с весьма завышенной самооценкой. И однажды он подписал письмо против Садырина.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:06
В Ростове будет больше играть думаю
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