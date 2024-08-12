Украли 5 млн евро за секунду и угрожали боссам клубов убийством. Дикие истории трансферных мошенников

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сегодня, 11:31

Обманывают даже родителей юных игроков.

Катарцы попались на удочку мошенников

Чиновники в ФИФА настолько ленивые, что не создали защищённый канал для документооборота в футболе. В результате случился скандал при трансфере вингера «Стяуа» Флоринела Комана в катарский клуб «Аль-Гарафа». Команда, для которой трансфер за 5.25 млн евро это шестое по стоимости подписание в истории, перечислила всю сумму на счёт, отправленный по электронной почте. Вот только письмо подменили мошенники.

Хакеры, которые сидят во Вьетнаме, отправили на почту катарского клуба документ, похожий на платежку от «Стяуа». В итоге в «Аль-Гарафе» не нашлось никого, кто бы верифицировал счёт перед тем, как перечислить всю сумму сразу. Любой обман строится на том, что время от времени все люди случайно делают глупые вещи в обычной жизни. Отвлеклись и попались. А теперь румынский босс «Стяуа» требует деньги.

Джиджи Бекали не обидится, если назвать его «крёстным отцом». Руководитель «Стяуа», мягко говоря, необычный персонаж. Подал жалобу на катарцев. Если до 31 августа не перечислят 5.25 млн евро за трансфер Комана, то румыны потребуют штраф в размере одного миллиона евро. Как бы потом не выяснилось, что почту взломали румынские хакеры, которые сидят во Вьетнаме. Безумная трансферная история из мира хакеров.

Получается, Микель Артета правильно сделал, что пригласил на командный ужин «Арсенала» щипачей под видом официантов? Карманники украли у футболистов часы, кошельки и телефоны, а те ничего не заметили. Ловкий вор всегда найдёт путь к наживе. Таким способом экстравагантный в своих методах Артета хотел объяснить футболистам ценность концентрации во время футбольных матчей. Впрочем, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Мошенник угрожал директорам расправой

Свежий случай массовой аферы. Мошенник втерся в доверие минимум к шести директорам голландских клубов. Аферист связывался по поводу трансферов игроков с представителями известных команд. Один из директоров нанял частного детектива, чтобы вычислить мошенника и отдать его в руки полиции. А сама схема обмана примитивная. Человек представлялся директором клуба и требовал «предоплату» за услуги посредника.

Один из боссов нидерландского клуба хотел подписать футболиста из Восточной Европы. Связался с этим голландским посредником, а тот предложил внести 15 000 евро для продолжения разговора. Боссу клуба повезло, что банк заблокировал платеж. После того как аферист понял, что его раскрыли, то начал угрожать спортивному директору расправой. Кричал, что есть паспортные данные работника клуба и теперь беднягу убьёт русская мафия.

Вот только не было никакой поддержки организованной преступности. 26-летний датский футболист украл данные директора клуба из низшей лиги. В результате представлялся этим человеком и вёл переговоры от его имени. Но аферу раскрыли, поскольку в сделках появились агенты, которые знали лично реального директора и звонили ему по поводу странной просьбы перевести деньги в начале переговоров о трансфере футболиста.

У афериста двойное гражданство. Играл за «Спарту», «Роду» и шведские клубы. Возможно полицейские соврали о возрасте футболиста, поскольку под описание подходит несколько игроков в районе 30 лет. Дело серьёзное, поскольку были угрозы убийством. Мошенник выманил несколько десятков тысяч евро. А в России свои обманщики. Игрок ростовского СКА выманил у родителей юных футболистов 5 млн рублей и слил все деньги в казино.

«Лацио» обворовали при трансфере де Врея

Не хочется представлять, сколько сотен тысяч евро получили в результате шантажа хакеры, которые взломали систему с документами грандов. Всплывали неприглядные истории о схемах великих клубов. Нет сомнений, что клубы, нарушавшие правила ФИФА при трансферах и спонсорстве, выкупали у мошенников компромат за десятки, если не сотни тысяч евро. А вот в «Лацио» не нарушали правила, но пострадали.

В 2014-м римляне подписали юного защитника «Фейеноорда» и сборной Нидерландов де Врея. Сейчас Стефан играет за «Интер» и стал чемпионом Италии. В «Лацио» выплачивали 7 млн евро частями. Последний платёж был в размере солидных 2 миллионов евро. Хакеры взломали почту «Фейеноорда» и подменили стандартное письмо с реквизитами на свой вариант. Римляне ошиблись, а полиция ничем не помогла.

Одна из особенностей историй – мало кто публично признаёт, что их обворовали. Когда речь о предоплате в несколько десятков тысяч евро, то директору «Аякса» проще компенсировать деньги из собственного кармана, чем идти в полицию. Условный Ван дер Сар не хочет показаться публике простаком, которого «обули». Но это ложная тревога. Обмануть можно кого угодно, разница лишь в сложности комбинации.

В цифровом мире мошенников стало больше. Каждая бабушка знает, что нельзя диктовать реквизиты карточки мошенникам, но каждый день по телефону выманивают огромные суммы. К подобным мошенникам добавляются аферисты в сети. Достаточно знать вид стандартного документа от клуба с правильными реквизитами, чтобы изменить одну букву в адресе электронной почты и приставить липовую платёжку.

А если говорим о футболистах и мошенниках, то там тысячи историй. У Кержакова украли 330 миллионов рублей, убедили «вложится» в нефтеперерабатывающий завод. У бывшего игрока «Спартака» Классена недавно выманили 900 тысяч рублей популярным методом – украли аккаунт друга. Леон «одолжил» аферисту 400 и 500 тысяч рублей, но не догадался позвонить знакомому, чтобы подтвердил денежную просьбу.