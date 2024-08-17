«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов»

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
Победный для москвичей гол забил Бителло на 75-й минуте.
«Динамо» занимает 2-е место в РПЛ (12 очков). КС идут на 13-й строчке (3 балла).
|Динамо1 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
Победный для москвичей гол забил Бителло на 75-й минуте.
«Динамо» занимает 2-е место в РПЛ (12 очков). КС идут на 13-й строчке (3 балла).
Хорошая была игра! Хорошо, что Осинькин не поставил автобус, игра была довольно яркая, не шла в одни ворота. Крылья упорно сопротивлялись, но им просто чего-то не хватило. Не хватило мастерства в завершающей стадии, не хватило хорошей передачи под удар, может немного удачи не хватило. Динамо просто победили на классе, но я не скажу, что Крылья заслужили поражения по такой игре.
Удачи командам!
Хорошая была игра! Хорошо, что Осинькин не поставил автобус, игра была довольно яркая, не шла в одни ворота. Крылья упорно сопротивлялись, но им просто чего-то не хватило. Не хватило мастерства в завершающей стадии, не хватило хорошей передачи под удар, может немного удачи не хватило. Динамо просто победили на классе, но я не скажу, что Крылья заслужили поражения по такой игре.
Удачи командам!
Технического брака просто ужас какой-то и у одних, и у других.
А единственный гол был забит после прямого попустительства игроков КС в своей штрафной: ИХ пять было. ПЯТЬ против ДВУХ динамовцев!!!
Даже пропустив гол игроки КС вели себя очень невозмутимо на поле, как будто ничего особенного не произошло.
Всё таки - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КОМАНДОЙ???
Технического брака просто ужас какой-то и у одних, и у других.
А единственный гол был забит после прямого попустительства игроков КС в своей штрафной: ИХ пять было. ПЯТЬ против ДВУХ динамовцев!!!
Даже пропустив гол игроки КС вели себя очень невозмутимо на поле, как будто ничего особенного не произошло.
Всё таки - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КОМАНДОЙ???