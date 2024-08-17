Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов»

вчера, 18:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

Победный для москвичей гол забил Бителло на 75-й минуте.

«Динамо» занимает 2-е место в РПЛ (12 очков). КС идут на 13-й строчке (3 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Арсенал» победил «Вулверхэмптон» в игре АПЛ
Вчера, 18:53
«Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» в матче 1-го тура АПЛ
Вчера, 16:28
Гол Зиркзее помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Фулхэм» на старте сезона АПЛ
16 августа
ПСЖ в концовке вырвал победу у «Гавра» в первом матче сезона в Лиге 1
16 августа
«Бавария» стартовала в Кубке Германии с крупной победы над «Ульмом»
16 августа
«Ротор» нанёс «Балтике» первое поражение в Первой лиге
16 августа
Сортировать
Все комментарии
1viking17
1viking17 ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 18:31, ред.
Такое тоже бывает, но очень редко, я имею ввиду игру с Локо
alexlom
alexlom
сегодня в 11:50, ред.
Что все о пенальти ноют??? Причем ноют те, кто матч не смотрел. Не тянул тот эпизод на пенальти. Касание было, но симуляция была на лицо. То как распиарили эпизод коментаторы мачтв, так они всегда делают вид, что что-то понимают и навязывают своё мнение. В эпизоде с Бителло тоже на пенальти не тянуло, хотя в центре поля, за такое свистнули бы. А вот на Фомине Пенка была 100%. Но заиграли.
Про три угловых, выдуманных судьей в пользу Крыльев что-то никто не вспоминает.
Динамо играло плохо. Крылья ещё хуже. Караскаль как обычно играл за соперников. Евгеньев и Бителло были лучшими на поле.
Динамо с победой! Крылья на очки не наиграли.
баск
баск
вчера в 22:55
С Самарой обычно играем трудно, с натугой, Осинькин умеет нащупать наши слабые места и эффективно давануть по ним.
Тем более, что Крылья начали сезон слабовато, нуждаются в очках
и предсказуемо дали бой..

Дело усугублялось тем, что отсутствовали Гарре, Бейл и Рахманович.
Тем не менее, конкуренцию нам самарские составили вполне приличную,
главным образом грамотно организовав игру в обороне, вследствие чего
в финальной части атак у нас мало что получалось.

Однако, победный гол таки забили, благодаря симпатичной многоходовке.
Бальбо перехватил в центре, отправил на развитие атаки Лаксальта,
тот, продвинувшись вперёд, нашёл проникающим пасом Тюкавина, который
и катнул на Битело, нанесшего удар скрыто, с разворота..

Это в очередной раз к вопросу о том, правильно ли получать мяч для удара
из пределов штрафной, находясь спиной к воротам)

Болельщики Крыльев вот сетуют, что им не дали пенальти.
Ну, не знаю, касание ноги Олейникова Майсторовичем действительно было,
но явно неакцентированное.
Олейников артистически присел, но спокойно поднялся и пошёл себе.

И потом, как быть с неакцентированным заваливанием Битело Рассказовым?
А грубое убитие Нгамалё? Муми выбыл теперь на месяц, а то и на два..
Не, засуживания гостей тут не просматривается, кмк.

СораДников с победой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:37
Неважно, равная игра была или нет, у кого больше было голевых моментов, а у кого меньше; кто больше владел инициативой, и кто более достоин победы...Главное - выиграло "Динамо", завоёвано три очка и следовательно - сохраняется интрига в первенстве.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 22:18
Я ждал этот адекватный ответ от болельщика Динамо.
lotsman
lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:56
Команда, с верхушки таблицы, выигрывает на КЛАССЕ у команды с нижних строчек не с таким счётом. При таком счёте обычно говорят - Оно отскочило.)
Dinamo
Dinamo ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 21:11
Там и наступа-то не было, небольшое касание. Плюс самарский футболист откровенно рисовал фол.
Допустим, в матче с Локо Ньямси отдавил ногу Тюкавину, но арбитр даже смотреть не ходил.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:53
У Крыльев полоса невезения, да и соперники что надо... Доверия тренеру...
1viking17
1viking17 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 20:50
Пенальти не ставят только в московские ворота, в остальные ворота ставят
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:47
Динамиков с тяжёлой Победой !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:17
Динамо с победой.!!!!
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 20:12
Мне одному кажется или это так,что Динамо с каждым туром все труднее начинает забивать и побеждать. Такое чувство что после 8-10 тура перестанут выигрывать динамовцы.
lotsman
lotsman
вчера в 19:50
Оно с трудом, но всё таки вырвало победу.)
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 19:27
Ну я и говорю арбитр всегда прав, хотя эпизоды одинаковые, но там ставят, а там не ставят. Короче сюр, какой-то.
Gotlib
Gotlib ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 19:24
Недостаточным, судя по тому, что вар даже не стал тревожить главного судью.
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:19
Если и Караскаля ругал, то правилно делал. Много косячил, если так продолжит, то гнать его надо из команды.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 19:18
У меня один вопрос, какой будет трактовка эпизода в штрафной Динамо с участием Олейникова со стороны ЭСК? Наступ был слабым или недостаточным? В каждом туре такие моменты трактуются по разному, то ставят пенальти то не ставят и всегда арбитр прав.
Capral
Capral
вчера в 19:18
Как я всегда и говорю- Личку спасут- или судьи, или качественные игроки, вроде Битело. Игру не видел, смотрел АПЛ, но судя по рассказам очевидцев- игра была равна... Жаль Осинькина. Результат, даже по такой игре не удивил, ведь у КС два подряд разгрома от Спартака- по 0:3, каждый, то-есть от команды, которая только только строится. Осинькину, с такими темпами- недолго задуматься и об отставке, которой, мне бы не хотелось. Держись, Самара!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:13, ред.
Тесть болеет за Динамо....
Чего я только не услышал про Личку и команду...в первые 75 минут игры....думаю таких ругательств нет в словарях Даля и Ожёгова...
От себя...ожидаемо...но неубедительно...
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:08
Ежели кратко, то вроде так неплохо команды начали, на встречных курсах, бодрячке и позитиве, но к середине первого тайма как-то весь этот запал пошел на убыль и особо не прибыл в тайме втором. Но футболисты "Динамо" все же свой шанс нашли. Скажем так, будничная победа "Динамо" с которой болельщиков клуба и поздравляю. Самара в концовке даже на какой-то навал не сподобилась. Нгамале здоровья, на повторе страшно это выглядело. Как-то так на мой взгляд.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:04
Если бы не знал, какие места в чемпионате сейчас занимают Динамо и КС, то подумал бы, что играют команды-соседи из "подвала" турнирной таблицы.
Технического брака просто ужас какой-то и у одних, и у других.
А единственный гол был забит после прямого попустительства игроков КС в своей штрафной: ИХ пять было. ПЯТЬ против ДВУХ динамовцев!!!
Даже пропустив гол игроки КС вели себя очень невозмутимо на поле, как будто ничего особенного не произошло.
Всё таки - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КОМАНДОЙ???
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:04
Динамо поздравило стадион с Днём рождения.
Но как-то слишком вяло получилось победить.
Хотя, может быть это и правильно - зачем рвать жилы, если можно победить малой кровью. Погоня за Зенитом продолжается.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:00
Динамо, с победой!

Хорошая была игра! Хорошо, что Осинькин не поставил автобус, игра была довольно яркая, не шла в одни ворота. Крылья упорно сопротивлялись, но им просто чего-то не хватило. Не хватило мастерства в завершающей стадии, не хватило хорошей передачи под удар, может немного удачи не хватило. Динамо просто победили на классе, но я не скажу, что Крылья заслужили поражения по такой игре.

Удачи командам!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:58
Что-то слабовато... И повезло динамикам, что пенальти в их ворота не поставили, да и причем даже вар не включился. .
Главное победа есть!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 