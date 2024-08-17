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Гол Роналду не помог «Аль-Насру» выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

вчера, 21:10
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)1 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Хиляля» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии (1:4).

На 44-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду. Сергей Милинкович-Савич на 55-й восстановил равенство. Александар Митрович на 63-й вывел «Аль-Хиляль» вперёд, а на 69-й сделал дубль. Малком на 72-й установил окончательный счёт.

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16 августа
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:25
В новостях пишут, что после гола Малкома, великий и ужасный из Насра показал жест: "заснули и обо76ись" и после матча сразу ушёл в раздевалку, не присутствовал, когда его команду награждали серебром. Мне кажется, что португальцу, пора уже проще смотреть на такие вещи и успокоиться...
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ UncleZack (раскрыть)
сегодня в 06:22
    UncleZack
    UncleZack ответ _AgamagA_ (раскрыть)
    сегодня в 00:42
    Возьми печеньку с полки,заслужил.
    _AgamagA_
    _AgamagA_
    вчера в 23:13
    Восьмой титул подряд проигрывает Роналду. И он в одной из сильнейших клубов Аравии. Это уровень!
    Для сравнения, Месси в самой слабой команде МЛС в свой первый сезон выиграл кубок, а без него вылетели.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:07
    За 17 минут пропустить 4 гола....))
    Они так долго отмечали гол Роналду что не заметили как им самим 4 прилетело???
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 22:41
    Аль-Хиляль хозяин Аль-Насра. Роналду опять мимо трофеев.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 22:39
    Нехило так раскатали
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 22:26
    Промахивается Рон в конце с выбором. Надо было идти в Сити, а не в Юнайтед. Надо было идти в Хиляль, а не в Наср)
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 22:19
    Что - опять?.. 🤭.. Я уже начинаю "волноваться".. А был ли Авейру вообще?.. 🤧🤣🤣👍👏🍓👉🚽
    БиллиБоб
    БиллиБоб ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Кто то вообще кроме арабов смотрит этот дворовый турнир?)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:03
    Малком регулярно делает дайвера в очном противостоянии 🤣...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:59
    Матч не смотрел. Понятное дело, что у Аль-Хиляля нет равного соперника в Лиге.
    HeavenCanWait
    HeavenCanWait
    вчера в 21:57
    Вечно второй, пора заканчивать карьеру.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:53
    Роналду нужно более критически оценивать свою роль на поле. Тренер "Аль-Наср" должен сам определить, чего не хватает для завоевания трофеев. Криштиану не является исключительно непогрешимым, ему надо делать замечания. Он и так исключительный по зарплате.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:50
    Малкома с очередным титулом....
    Классный игрок он везде классный игрок...
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 21:48, ред.
    + оба нытики знатные
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 21:47
    У Роналду много общего с Моуриньо. Оба не дают результат и держатся за счет имени.
    dlyaigry
    dlyaigry
    вчера в 21:47
    Да дайте ему хоть что-то выиграть, может уйдет на покой )))
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 21:47
    Матч смотрел, правда только последние полчаса, как раз, когда Аль-Хиляль начал громить команду Роналду. Что сказать? Это позор. Не должна команда проигрывать с таким счетом. Вроде играли 2 лучшие команды СА, но по игре и по счету это был недавний матч ПСЖ - Гавр. Зря, конечно, Аль-Наср не купил Эдерсона.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Ней и почти не играет, и голов не забивает, но трофеи собирает.
    качество бьет количество))
    sihafazatron
    sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 21:34
    Самое забавное, что у Неймара в саудитии трофеев больше, чем у рона))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 21:32
    голы и Кейн забивает ))) но с трофеями как то грустно.
    кр7 после ЧМ 2022 из 8 турниров саудовской лиги и азиатской ЛЧ проиграл все 8.
    и это в 39 лет в пустые ворота Роналду.
    зато у него зарплата 385 евро в минуту.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:23
    Голы Роналду уже вообще никому не помогают)))
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 21:17
    Кто бы мог подумать, что Малком будет разрывать так.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:15
    Один в поле не воин,хоть он и Роналду !!!
    Гость
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