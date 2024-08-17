Гол Роналду не помог «Аль-Насру» выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Хиляля» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии (1:4).
На 44-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду. Сергей Милинкович-Савич на 55-й восстановил равенство. Александар Митрович на 63-й вывел «Аль-Хиляль» вперёд, а на 69-й сделал дубль. Малком на 72-й установил окончательный счёт.
Для сравнения, Месси в самой слабой команде МЛС в свой первый сезон выиграл кубок, а без него вылетели.
Для сравнения, Месси в самой слабой команде МЛС в свой первый сезон выиграл кубок, а без него вылетели.
Они так долго отмечали гол Роналду что не заметили как им самим 4 прилетело???
Они так долго отмечали гол Роналду что не заметили как им самим 4 прилетело???
Классный игрок он везде классный игрок...
Классный игрок он везде классный игрок...
качество бьет количество))
качество бьет количество))
кр7 после ЧМ 2022 из 8 турниров саудовской лиги и азиатской ЛЧ проиграл все 8.
и это в 39 лет в пустые ворота Роналду.
зато у него зарплата 385 евро в минуту.
кр7 после ЧМ 2022 из 8 турниров саудовской лиги и азиатской ЛЧ проиграл все 8.
и это в 39 лет в пустые ворота Роналду.
зато у него зарплата 385 евро в минуту.