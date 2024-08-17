Гол Роналду не помог «Аль-Насру» выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

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вчера, 21:10

«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Хиляля» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии (1:4).

На 44-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду. Сергей Милинкович-Савич на 55-й восстановил равенство. Александар Митрович на 63-й вывел «Аль-Хиляль» вперёд, а на 69-й сделал дубль. Малком на 72-й установил окончательный счёт.