«Честно говоря, я удивлён». Гвардиола — о победе в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от победы своей команды в матче АПЛ против «Челси» (2:0). Эту встречу пропустил хавбек Родри, а игроки сборной Англии Кайл Уокер и Джон Стоунз остались в запасе, Фил Фоден начал игру со скамейки запасных. Ранее МС переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.

Честно говоря, я удивлён [результату]. Знаю, на что способны наши парни, но это первый тур чемпионата, мы не в оптимальной форме.

В прошлом сезоне мы не смогли победить на «Стэмфорд Бридж», поэтому сегодня нас ожидали хорошие новости. Но есть и обратная сторона — впереди еще 65-70 матчей. Однако победа на старте придает уверенность в себе.