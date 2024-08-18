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«Честно говоря, я удивлён». Гвардиола — о победе в матче с «Челси»

вчера, 23:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы своей команды в матче АПЛ против «Челси» (2:0). Эту встречу пропустил хавбек Родри, а игроки сборной Англии Кайл Уокер и Джон Стоунз остались в запасе, Фил Фоден начал игру со скамейки запасных. Ранее МС переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.

Честно говоря, я удивлён [результату]. Знаю, на что способны наши парни, но это первый тур чемпионата, мы не в оптимальной форме.

В прошлом сезоне мы не смогли победить на «Стэмфорд Бридж», поэтому сегодня нас ожидали хорошие новости. Но есть и обратная сторона — впереди еще 65-70 матчей. Однако победа на старте придает уверенность в себе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:28
тренер что-то знает ...
6rtgmwf7n474
6rtgmwf7n474
сегодня в 05:23
Странно это слышать от Пепа, получается свою команду он не готовил
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:25
А что тут удивляться? Вы не оптимальной форме, а "Челси"сейчас вообще в очень плохой форме.
NFFC
NFFC
сегодня в 04:23
Опять врёт!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:45
А если бы МС проиграл?
Что сказал бы Гвардиола?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:49
Думаю лукавит Пеп))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:25
Каша от челси
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:24
Тренера надо менять
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:12
Победа в гостях над сильным соперником - лучше старта в чемпионате и не придумаешь...
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