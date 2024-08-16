Невилл сделал прогноз на победителя АПЛ 2024/25

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» сделал прогноз на победителя АПЛ 2024/25:

В прошлом году я ставил на победу «Арсенала» в Премьер-лиге. В этом сезоне остаюсь при своем мнении. «Арсенал» движется вверх и становится лучше с каждым годом. Очевидно, что им предстоит соперничать с одной из лучших команд, которые когда-либо были в этой лиге — «Манчестер Сити» .