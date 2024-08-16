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Невилл сделал прогноз на победителя АПЛ 2024/25

сегодня, 00:46

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сделал прогноз на победителя АПЛ 2024/25:

В прошлом году я ставил на победу «Арсенала» в Премьер-лиге. В этом сезоне остаюсь при своем мнении. «Арсенал» Микеля Артеты движется вверх и становится лучше с каждым годом. Очевидно, что им предстоит соперничать с одной из лучших команд, которые когда-либо были в этой лиге — «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 09:35
Буду только рад если Арсенал победит АПЛ... И все таки мой прогноз МанСити станет чемпионом. Гвардиола вроде думает уйти...а уйдет как победитель.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ kazakoff (раскрыть)
сегодня в 09:33
Совершенно верно. Без топ центрфорварда Арсенал имеет мало шансов на чемпионство. Артета по известным только ему причинам пока блокирует подписание таких игроков.
Capral
Capral
сегодня в 09:12
Футбол Арсенала достоин Уважения!!! Два года подряд, выдерживать конкуренцию, до последнего тура с таким Монстром, как МС- дорогого стоит!!!
Но матчи с Баварией, в ЛЧ показали, что Арсеналу ещё есть над чем работать...
Удачи Арсеналу и его болельщикам!!!!!!!
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 09:01
Надежда умирает последней, пусть будет Арсенал, в прошлом году шанс таки был.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:44
Вполне возможно, я с ним согласен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:27
Всё уже решено и спрогнозировано. Стоит ли начинать?...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 08:23
Каждый год будет говорить, что Арсенал выиграет АПЛ и когда-нибудь его прогноз сбудется.
112910415
112910415
сегодня в 07:34
рановато прогнозы делать
Вещий
Вещий
сегодня в 07:31
Арсеналу уже который год чего то не хватает.....
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:18
Арсеналу для победы в АПЛ нужен топ форвард
При всём уважении Жезус, Нкетиа и ложный форвард Хаверц до него не дотягивают
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:18
Раньше АПЛ всегда хвалили за то, что тут нет Баварии и всегда интрига. Но даже Нэвил, чисто из уважения, отдаёт шансы Арсеналу, понимая кто будет чемпионом на самом деле
adekvat
adekvat
сегодня в 07:05
Любая команда может стать чемпионом в АПЛ, но им станет Сити.
cpecxytar97e
cpecxytar97e
сегодня в 06:51
Прогноз Гари Невилла выглядит вполне реалистичным. «Арсенал» действительно показывает хорошую игру и имеет все шансы на победу в Премьер-лиге. Однако «Манчестер Сити» тоже находится в отличной форме, и его нельзя списывать со счетов.
yxut2vpmr2nu
yxut2vpmr2nu
сегодня в 05:54
У каждого свой прогноз, кому что больше нравится.
s8c6ax9q4pm5
s8c6ax9q4pm5
сегодня в 03:24
У осьминога Пауля появиллся примерно равный по интеллекту конкурент
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:45
Прогнозы дело неблагодарное...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 02:14
Будет очень тяжело, но надеюсь Сити возьмет пятый трофей подряд. Такое никто не повторит в ближайшие лет сто.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:52
Всё может быть!
uyf6ymuqdyq9
uyf6ymuqdyq9
сегодня в 01:35
Был бы рад, если такой именно прогноз, сбудется ,пора Арсеналу выиграть
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