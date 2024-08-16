Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сделал прогноз на победителя АПЛ 2024/25:
В прошлом году я ставил на победу «Арсенала» в Премьер-лиге. В этом сезоне остаюсь при своем мнении. «Арсенал» Микеля Артеты движется вверх и становится лучше с каждым годом. Очевидно, что им предстоит соперничать с одной из лучших команд, которые когда-либо были в этой лиге — «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
Но матчи с Баварией, в ЛЧ показали, что Арсеналу ещё есть над чем работать...
Удачи Арсеналу и его болельщикам!!!!!!!
Но матчи с Баварией, в ЛЧ показали, что Арсеналу ещё есть над чем работать...
Удачи Арсеналу и его болельщикам!!!!!!!
При всём уважении Жезус, Нкетиа и ложный форвард Хаверц до него не дотягивают
При всём уважении Жезус, Нкетиа и ложный форвард Хаверц до него не дотягивают