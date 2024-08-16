Ширер поделился прогнозом на новый сезон Английской Премьер-Лиги

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ.
Думаю, что «Ливерпуль» снова окажется в топ-4. Я бы пригляделся к «Ньюкаслу», поскольку в этом году они не соревнуются в Европе, поэтому с точки зрения травм и доступности состава это должно им помочь.
Есть и другие клубы, которые будут претендовать на высокие места. Меня впечатлила игра «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии. Они выглядели очень добротно и имели больше шансов, правда у «Манчестер Сити» было несколько травмированных или все еще восстанавливающихся после Евро футболистов.
Полагаю, гонка за первую четверку будет очень напряженной.
Прогноз Ширера на топ-10 АПЛ выглядит следующим образом:
1. «Арсенал»;
2. «Манчестер Сити»;
3. «Ливерпуль»;
4. «Ньюкасл»;
5. «Манчестер Юнайтед»;
6. «Тоттенхэм»;
7. «Астон Вилла»;
8. «Вест Хэм»;
9. «Челси»;
10. «Фулхэм».
Ньюкасл Чемпик
Ньюкасл Чемпик