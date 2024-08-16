Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Ширер поделился прогнозом на новый сезон Английской Премьер-Лиги

16 августа 2024, 10:51

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ.

Думаю, что «Ливерпуль» снова окажется в топ-4. Я бы пригляделся к «Ньюкаслу», поскольку в этом году они не соревнуются в Европе, поэтому с точки зрения травм и доступности состава это должно им помочь.

Есть и другие клубы, которые будут претендовать на высокие места. Меня впечатлила игра «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии. Они выглядели очень добротно и имели больше шансов, правда у «Манчестер Сити» было несколько травмированных или все еще восстанавливающихся после Евро футболистов.

Полагаю, гонка за первую четверку будет очень напряженной.

Прогноз Ширера на топ-10 АПЛ выглядит следующим образом:

1. «Арсенал»;

2. «Манчестер Сити»;

3. «Ливерпуль»;

4. «Ньюкасл»;

5. «Манчестер Юнайтед»;

6. «Тоттенхэм»;

7. «Астон Вилла»;

8. «Вест Хэм»;

9. «Челси»;

10. «Фулхэм».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг: «Команда не готова, но сезон начинается»
16 августа
Ройс рассказал, почему решил продолжить карьеру в МЛС
16 августа
Невилл сделал прогноз на победителя АПЛ 2024/25
16 августа
Мудрик: «Люди ещё не увидели меня с лучшей стороны»
16 августа
Скоулз сравнил Кобби Майну с Зиданом
15 августа
Луис Энрике: «Я не думал, что меня всё ещё будут спрашивать про Мбаппе»
15 августа
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
16 августа в 19:02
Вряд ли "Арсенал" финиширует первым.
FreshMeat
FreshMeat
16 августа в 12:56
Позорное место Челси явно имеет причину в прошлом Ширера.
Ice van Reed
Ice van Reed
16 августа в 12:30
Ширер поделился прогнозом на новый сезон Английской Премьер-Лиги

Ньюкасл Чемпик
adekvat
adekvat
16 августа в 11:53
Еще один предсказатель, весной посмотрим.
sihafazatron
sihafazatron
16 августа в 11:28
Уже сегодня стартует наконец-то!)) Будем смотреть))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 