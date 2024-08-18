Палмер: «Под руководством Марески я могу провести отличный сезон»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился мнением о главном тренере «синих» Энцо Мареске.
У нас потрясающий тренер, поэтому важно слушать тренера. Он поможет мне стать лучше и улучшить мою игру. Так что если я буду слушать его и усердно работать, я не вижу, почему этот сезон не может быть еще лучше, чем прошлый.
но после 1 тайма изменения видны действительно.
очень приятно играет Челси, рука тренера заметно сильно, здесь нет ничего от Почеттино, прессинг заметен.
очень добротно душили синие горожан.
но МС более сыгранная команда, свой момент сделали голевым.
пока Челси ментально слаб в сравнении с Сити, но это временно.
Нкунку- главное разочарование по первому тайму. Не берет игру на себя,
не рискует. Может позиция не его, а может просто нервничает.
Палмер старается. он и Кукурелья пока лучшие после 1 тайма.
но после 1 тайма изменения видны действительно.
очень приятно играет Челси, рука тренера заметно сильно, здесь нет ничего от Почеттино, прессинг заметен.
очень добротно душили синие горожан.
но МС более сыгранная команда, свой момент сделали голевым.
пока Челси ментально слаб в сравнении с Сити, но это временно.
Нкунку- главное разочарование по первому тайму. Не берет игру на себя,
не рискует. Может позиция не его, а может просто нервничает.
Палмер старается. он и Кукурелья пока лучшие после 1 тайма.
А Палмеру и тренеру удачи!
А Палмеру и тренеру удачи!