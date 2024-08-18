Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Палмер: «Под руководством Марески я могу провести отличный сезон»

вчера, 15:36

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился мнением о главном тренере «синих» Энцо Мареске.

У нас потрясающий тренер, поэтому важно слушать тренера. Он поможет мне стать лучше и улучшить мою игру. Так что если я буду слушать его и усердно работать, я не вижу, почему этот сезон не может быть еще лучше, чем прошлый.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мареска: «„Челси“ не ставил мне задачу выйти в Лигу чемпионов»
17 августа
Ширер поделился прогнозом на новый сезон Английской Премьер-Лиги
16 августа
Тен Хаг: «Команда не готова, но сезон начинается»
16 августа
Ройс рассказал, почему решил продолжить карьеру в МЛС
16 августа
Невилл сделал прогноз на победителя АПЛ 2024/25
16 августа
Мудрик: «Люди ещё не увидели меня с лучшей стороны»
16 августа
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:32
пока 0-1 в матче Челси-МанСити.
но после 1 тайма изменения видны действительно.
очень приятно играет Челси, рука тренера заметно сильно, здесь нет ничего от Почеттино, прессинг заметен.
очень добротно душили синие горожан.
но МС более сыгранная команда, свой момент сделали голевым.
пока Челси ментально слаб в сравнении с Сити, но это временно.
Нкунку- главное разочарование по первому тайму. Не берет игру на себя,
не рискует. Может позиция не его, а может просто нервничает.
Палмер старается. он и Кукурелья пока лучшие после 1 тайма.
azkan
azkan
вчера в 18:16
В начале сезона все так говорят. Хоть и не главный показатель, но предсезонка у Челси просто провальная.
А Палмеру и тренеру удачи!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:28
Такие мероприятия безусловно нужны - Что бы помнили...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:51
Будем надеяться что это так и есть.... посмотрим по играм Челси.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 