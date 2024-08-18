Палмер: «Под руководством Марески я могу провести отличный сезон»

Полузащитник «Челси» поделился мнением о главном тренере «синих» .

У нас потрясающий тренер, поэтому важно слушать тренера. Он поможет мне стать лучше и улучшить мою игру. Так что если я буду слушать его и усердно работать, я не вижу, почему этот сезон не может быть еще лучше, чем прошлый.