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Тен Хаг: «Команда не готова, но сезон начинается»

16 августа 2024, 09:52
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг полагает, что его команда не готова к матчу 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом».

Команда не готова, но сезон начинается. У других тренеров точно такая же проблема, но нам придётся стартовать.

От этого никуда не спрячешься и не убежишь. Нам нужно принять это как данность.

У «дьяволов» травмированы Люк Шоу, Лени Йоро и Расмус Хёйлунд.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
16 августа в 18:44
Пока ничего нового... в прошлом сезоне она вплоть до самого его конца была не готова....
Dauletbek
Dauletbek
16 августа в 16:22
Сидел, думал поставить на МЮ или нет, тем более они фавориты по мнению букмекеров. Открываю новости и читаю новость про не готовую команду. 10 Хаг ещё больше озадачил...
sv_1969
sv_1969
16 августа в 14:18
Хитрый 10 Хаг уже копну соломы себе под задницу бросил)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
16 августа в 13:55, ред.
Хорошо не сказал, что такая проблема только у него.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Gr1goRush (раскрыть)
16 августа в 13:09
Да ладно ещё соккер...

Куда больше пугает то, что основываясь на чьем-то твиттере у себя статьи на сайтах опубликовали Евроспорт и BBC.
112910415
112910415
16 августа в 12:08
возможно всякое - в широком диапазоне !
Gr1goRush
Gr1goRush ответ УЕСКА (раскрыть)
16 августа в 11:47
– Эрик, с точки зрения выбора состава: у вас появились новые игроки, есть те, кто вернулся после отдыха и еще не до конца привык к команде, есть те, кто был с составом во время турне. Возможно, в первой игре вы не сможете выставить основной состав, который бы хотели видеть?

– Да, вы правы, сейчас уже не предсезонка, когда можно было поработать с командой. Это достаточно сложный процесс. Был состав, игравший в США, есть футболисты, выступавшие за сборные на Копе и Евро, плюс появились новые футболисты. Теперь нам нужно создать из этого команду.

Она еще не готова до конца, но сезон начинается. Тем не менее, у нас есть персонал, менеджеры и тренеры, которые готовы справиться с этой проблемой. У нас есть определенные правила и принципы – мы не должны бежать от проблем».

Согласитесь, разница ощутимая. В смысле, в подаче, да во всем.

Но зачем проверять первоисточник, смотреть целых 7(!) минут пресс-конференции. Гораздо проще сделать выводы по твиттеру.


Мы всё это хаваем, у нас нет выбора. Да, Соккер?
285gbsxsvg5h
285gbsxsvg5h
16 августа в 11:20
Тяжело будет МЮ в этом сезоне и тренер похоже не готов
FreshMeat
FreshMeat
16 августа в 10:44
В 2011 году проиграв МЮ суперкубок Манчини из Сити сравнивал МЮ с Реалом "когда вы играете с командами уровня Реала".
sihafazatron
sihafazatron
16 августа в 10:38
После больших турниров сборных всегда тяжело стартовать. А сейчас почти каждое лето будут какие-то дополнительные турниры
УЕСКА
УЕСКА
16 августа в 10:25
Сезон еще не начался, а уже начались отмазки.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
16 августа в 10:18
У МЮ уже был контрольный матч перед сезоном под названием Суперкубок Англии, а у Фулхэма только тренировки. Так что у МЮ преимущество. Тем более играют дома. Скорее всего, одержат победу. Если нет, тен Хаг уже соломку подстелил, оправдание придумал.
Alex_67
Alex_67
16 августа в 10:14
Что значит команда не готова?
Тен Хаг, ты что за ерунду говоришь?
Вообще-то подготовка команды это твоя обязанность.
Видимо скоро придёт пора собирать чемоданы...
shlomo
shlomo
16 августа в 10:00
На всякий случай за ранее подстраховал результат против Фулхэма...:)))
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