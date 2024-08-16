Тен Хаг: «Команда не готова, но сезон начинается»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг полагает, что его команда не готова к матчу 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом».
Команда не готова, но сезон начинается. У других тренеров точно такая же проблема, но нам придётся стартовать.
От этого никуда не спрячешься и не убежишь. Нам нужно принять это как данность.
У «дьяволов» травмированы Люк Шоу, Лени Йоро и Расмус Хёйлунд.
Тен Хаг, ты что за ерунду говоришь?
Вообще-то подготовка команды это твоя обязанность.
Видимо скоро придёт пора собирать чемоданы...
Тен Хаг, ты что за ерунду говоришь?
Вообще-то подготовка команды это твоя обязанность.
Видимо скоро придёт пора собирать чемоданы...