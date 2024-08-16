Ройс рассказал, почему решил продолжить карьеру в МЛС

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» объяснил, почему сделал выбор в пользу МЛС .

Мне было ясно, что я определённо не хочу оставаться в Бундеслиге. И, честно говоря, Европа тоже не была для меня вариантом, потому что по окончании карьеры я хочу заняться чем-то совершенно другим. Что-то другое в плане языка, что-то другое для моей семьи. Просто чтобы иметь возможность снова получить признание в другом месте, продолжить образование и увидеть другие горизонты. Мы начали переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси» очень давно, и мне сразу же всё понравилось. Не только переговорный процесс, но и всё, что окружает клуб. Жить здесь тоже не так уж плохо. Здесь так много всего, чем можно заняться, и это было важным фактором, чтобы сказать, что вы можете представить свою жизнь здесь. Так что я сразу решил, что хочу приехать сюда и продолжать играть в футбол тут.