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Ройс рассказал, почему решил продолжить карьеру в МЛС

16 августа 2024, 09:41

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройс объяснил, почему сделал выбор в пользу МЛС.

Мне было ясно, что я определённо не хочу оставаться в Бундеслиге. И, честно говоря, Европа тоже не была для меня вариантом, потому что по окончании карьеры я хочу заняться чем-то совершенно другим. Что-то другое в плане языка, что-то другое для моей семьи. Просто чтобы иметь возможность снова получить признание в другом месте, продолжить образование и увидеть другие горизонты. Мы начали переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси» очень давно, и мне сразу же всё понравилось. Не только переговорный процесс, но и всё, что окружает клуб. Жить здесь тоже не так уж плохо. Здесь так много всего, чем можно заняться, и это было важным фактором, чтобы сказать, что вы можете представить свою жизнь здесь. Так что я сразу решил, что хочу приехать сюда и продолжать играть в футбол тут.

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_
16 августа в 14:29
Не в пустыню же ехать, где играют 50ы за большие деньги.
m4af8vsxfgzc
m4af8vsxfgzc
16 августа в 11:28
Меньше напрягов, а деньги тоже отличные платят. Чего бы не согласиться?
Гость
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