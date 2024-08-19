Конте: «Во втором тайме „Наполи“ растаял, как снег на солнце»

Главный тренер «Наполи» взял на себя вину за поражение в матче первого тура Серии А от «Вероны».

В первом тайме была только одна команда. Не думаю, что у «Вероны» был хоть один шанс. Но в начале второго тайма мы сразу же позволили «Вероне» забить мяч.

Затем мы растаяли, как снег на солнце. Мне хочется сказать, что мы должны извиниться перед неаполитанскими болельщиками, которые с такой страстью следят за нами. Я — тренер, и это правильно, что я взял на себя всю ответственность.

Я смиренно прошу прощения, потому что второй тайм был неприемлем. Это выступление показало, что нам нужно много работать во всех аспектах. Я пришёл в «Наполи» с большим энтузиазмом, с большим желанием. Если я смогу помочь «Наполи», я это сделаю.