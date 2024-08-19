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Конте: «Во втором тайме „Наполи“ растаял, как снег на солнце»

вчера, 09:31
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона3 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте взял на себя вину за поражение в матче первого тура Серии А от «Вероны».

В первом тайме была только одна команда. Не думаю, что у «Вероны» был хоть один шанс. Но в начале второго тайма мы сразу же позволили «Вероне» забить мяч.

Затем мы растаяли, как снег на солнце. Мне хочется сказать, что мы должны извиниться перед неаполитанскими болельщиками, которые с такой страстью следят за нами. Я — тренер, и это правильно, что я взял на себя всю ответственность.

Я смиренно прошу прощения, потому что второй тайм был неприемлем. Это выступление показало, что нам нужно много работать во всех аспектах. Я пришёл в «Наполи» с большим энтузиазмом, с большим желанием. Если я смогу помочь «Наполи», я это сделаю.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:19
Неправда..во втором тайме твоя команда размякла как девица... Работай..Антонио
112910415
112910415
вчера в 09:46
красиво сказал
но этого мало
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:43
По всем статьям разнесли вас. Конте стоит призадуматься, команда совсем не готова к сезону. Осимхен не хочет играть за Наполи, еще и Хвича травму получил, серьезные проблемы наблюдаются в атаке. Надо усиливать команду пока трансферное окно не закрылось.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:42
Последнее предложение совсем как отчаяние прозвучало. Но всё же Наполи соберется.
bwc5u5pay5sk
bwc5u5pay5sk
вчера в 09:34
Конте досталась разобранная команда
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