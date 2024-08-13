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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыИспания. Сегунда 2024/2025

«Малага» побила свой рекорд времён ЛЧ по сезонным абонементам

вчера, 15:59

Количество владельцев сезонных абонементов «Малаги» достигло 26 550 человек.

По информации источника, клуб побил собственный рекорд по этому показателю. Цифры теперь даже больше, чем было в сезоне-2012/13, когда команда играла в Лиге чемпионов (26 тысяч).

По итогам прошлого сезона «Малага» вернулась в Сегунду.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:55, ред.
11 лет назад клуб бился с Боруссией Дортмунд в 1/4 ЛЧ.
помню как за Малагу играли Санти Касорла. Начо и Иско.
и даже сам Рууд ван Нистелрой!!
тогда владелец клуба был арабский миллиардер, родственник эмира Катара.
в групповом этапе Малага оставила Зенит у разбитого корыто.
и вместе с Миланом вышли в плей офф ЛЧ.
потом был крах и падение до первого дивизиона.
хорошо что Анчоусам хватило 398 дней, чтобы вернуться в профессиональный футбол, в Сегунду... и будет прекрасно, когда команда вернется ЛаЛигу.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:36
Преданные болельщики просто супер
И это у команды, которая только вышла в Сегунду.
А что будет, когда Малага вернётся в Премьер Лигу?
Клуб хорошо работает со своими болельщиками.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:06
А что будет когда команда выйдет в ла Лигу
Горожане
Горожане
вчера в 16:03
Там футбол любят!
У нас бы такое обсуждали на матч тв неделю!
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