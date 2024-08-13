«Малага» побила свой рекорд времён ЛЧ по сезонным абонементам

Количество владельцев сезонных абонементов «Малаги» достигло 26 550 человек.
По информации источника, клуб побил собственный рекорд по этому показателю. Цифры теперь даже больше, чем было в сезоне-2012/13, когда команда играла в Лиге чемпионов (26 тысяч).
По итогам прошлого сезона «Малага» вернулась в Сегунду.
помню как за Малагу играли Санти Касорла. Начо и Иско.
и даже сам Рууд ван Нистелрой!!
тогда владелец клуба был арабский миллиардер, родственник эмира Катара.
в групповом этапе Малага оставила Зенит у разбитого корыто.
и вместе с Миланом вышли в плей офф ЛЧ.
потом был крах и падение до первого дивизиона.
хорошо что Анчоусам хватило 398 дней, чтобы вернуться в профессиональный футбол, в Сегунду... и будет прекрасно, когда команда вернется ЛаЛигу.
помню как за Малагу играли Санти Касорла. Начо и Иско.
и даже сам Рууд ван Нистелрой!!
тогда владелец клуба был арабский миллиардер, родственник эмира Катара.
в групповом этапе Малага оставила Зенит у разбитого корыто.
и вместе с Миланом вышли в плей офф ЛЧ.
потом был крах и падение до первого дивизиона.
хорошо что Анчоусам хватило 398 дней, чтобы вернуться в профессиональный футбол, в Сегунду... и будет прекрасно, когда команда вернется ЛаЛигу.
И это у команды, которая только вышла в Сегунду.
А что будет, когда Малага вернётся в Премьер Лигу?
Клуб хорошо работает со своими болельщиками.
И это у команды, которая только вышла в Сегунду.
А что будет, когда Малага вернётся в Премьер Лигу?
Клуб хорошо работает со своими болельщиками.
У нас бы такое обсуждали на матч тв неделю!
У нас бы такое обсуждали на матч тв неделю!