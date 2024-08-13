«Малага» побила свой рекорд времён ЛЧ по сезонным абонементам

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вчера, 15:59

Количество владельцев сезонных абонементов «Малаги» достигло 26 550 человек.

По информации источника, клуб побил собственный рекорд по этому показателю. Цифры теперь даже больше, чем было в сезоне-2012/13, когда команда играла в Лиге чемпионов (26 тысяч).

По итогам прошлого сезона «Малага» вернулась в Сегунду.