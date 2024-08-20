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Экс-игрок РПЛ Сигурдссон считает, что в Исландии судейство хуже, чем в РФ

вчера, 10:59

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон ответил на вопрос, было ли судейство в России худшим, что он видел.

Нет, худшее в Исландии. Этот сезон для наших судей просто ужасен. Я вообще не понимаю, что происходит. Некоторые тренеры получают красные карточки, и не по одной. Они просто выходят из себя и кричат на судей. И речь не про маленькие ошибки, которые случаются раз за разом. Речь про важнейшие решения, которые влияют на ход игры. Они просто не видят, словно слепые. Так что в каждой стране жалуются на судейство. Были моменты в России, когда арбитры действительно проваливались, но гарантирую, что в Исландии всё ещё хуже. Я это лично видел.

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Все комментарии
jx6nunvz2gzv
jx6nunvz2gzv
вчера в 14:06
Попробуй на льдинах объективно посуди.
альсато
альсато
вчера в 13:33
Скажу так, я много где побывал и еще больше чего видел!...Лучшее судейство (на футбольных матчах)-это в России-ОДНОЗНАЧНО!..хотя тоже есть проблемы)))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:46
Хреновое футбольное судейство ? В Исландии ?!)))
Они бы ещё про судейство на Антарктиде - у пингвинов спросили.)
Futurista
Futurista ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:43
Ибо☝️..."Не судите, да не судимы будете")...
drug01
drug01
вчера в 11:40
Значит наши судьи не так уж плохи???
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:37
Просто в Исландии нет судейских конфликтов.
Там запрещено публичное обсуждение решений рефери.
Зато у нас деятельность судей обсуждают кто угодно.
Начиная от никчемных игроков, заканчивая президентами и тренерами клубов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:20
Ну раз Рагнар сказал, значит наши судят лучше викингов)) уже неплохо))
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:12
Игроки всегда будут недовольны судьями.
Тренеры всегда будут недовольны судьями.
Руководство клубов всегда будут недовольны судьями.
Давайте вообще запретим судей!!!
Вот веселье-то начнётся!
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