Экс-игрок РПЛ Сигурдссон считает, что в Исландии судейство хуже, чем в РФ

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» ответил на вопрос, было ли судейство в России худшим, что он видел.

Нет, худшее в Исландии. Этот сезон для наших судей просто ужасен. Я вообще не понимаю, что происходит. Некоторые тренеры получают красные карточки, и не по одной. Они просто выходят из себя и кричат на судей. И речь не про маленькие ошибки, которые случаются раз за разом. Речь про важнейшие решения, которые влияют на ход игры. Они просто не видят, словно слепые. Так что в каждой стране жалуются на судейство. Были моменты в России, когда арбитры действительно проваливались, но гарантирую, что в Исландии всё ещё хуже. Я это лично видел.