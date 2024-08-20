Экс-игрок РПЛ Сигурдссон считает, что в Исландии судейство хуже, чем в РФ

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон ответил на вопрос, было ли судейство в России худшим, что он видел.
Нет, худшее в Исландии. Этот сезон для наших судей просто ужасен. Я вообще не понимаю, что происходит. Некоторые тренеры получают красные карточки, и не по одной. Они просто выходят из себя и кричат на судей. И речь не про маленькие ошибки, которые случаются раз за разом. Речь про важнейшие решения, которые влияют на ход игры. Они просто не видят, словно слепые. Так что в каждой стране жалуются на судейство. Были моменты в России, когда арбитры действительно проваливались, но гарантирую, что в Исландии всё ещё хуже. Я это лично видел.
Они бы ещё про судейство на Антарктиде - у пингвинов спросили.)
Они бы ещё про судейство на Антарктиде - у пингвинов спросили.)
Там запрещено публичное обсуждение решений рефери.
Зато у нас деятельность судей обсуждают кто угодно.
Начиная от никчемных игроков, заканчивая президентами и тренерами клубов
Там запрещено публичное обсуждение решений рефери.
Зато у нас деятельность судей обсуждают кто угодно.
Начиная от никчемных игроков, заканчивая президентами и тренерами клубов
Тренеры всегда будут недовольны судьями.
Руководство клубов всегда будут недовольны судьями.
Давайте вообще запретим судей!!!
Вот веселье-то начнётся!
Тренеры всегда будут недовольны судьями.
Руководство клубов всегда будут недовольны судьями.
Давайте вообще запретим судей!!!
Вот веселье-то начнётся!