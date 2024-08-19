Марков: «Судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне»

Нападающий «Факела» высказался об уровне работы арбитров в Российской Премьер-Лиге.

У меня прекрасное отношение к судейству в России. Со всеми дружу и общаюсь, все супер. Судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне. У нас арбитры входят в топ-5 лучших в мире.