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Марков: «Судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне»

вчера, 17:25

Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался об уровне работы арбитров в Российской Премьер-Лиге.

У меня прекрасное отношение к судейству в России. Со всеми дружу и общаюсь, все супер. Судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне. У нас арбитры входят в топ-5 лучших в мире.

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Все комментарии
Кент 15
Кент 15 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:45
Испания! Красная Фурия!!! Снова Чемпионы. Ура!
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:29
А может ещё при случае зачтётся.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:17
- Это называется - не получается играть, зато могу комментировать... Да таких комментаторов у нас в стране до фуя и больше! А вот играть в футбол умно, красиво, технично, забивать мячи - некому... Везём иностранцев, а потом сами же и возмущаемся их большому количеству...
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:39
Да он просто не хочет наживать себе врагов среди судей. Ведь от его мнения судьи не станут не лучше, не хуже. Так зачем Маркову лишние проблемы?
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:18
Добрый день!!!
Так, собственно я ничего против и не имею, поэтому, привел пример с моментом Кукурельи. После такого, я охотно поверю, что российские арбитры- точно не хуже! Уж если, на таком высоком уровне судьи проваливаются, то что же говорить о российских. Поэтому, слова Маркова, на первых взгляд могут показаться смешными, но доля истины- в них безусловно есть.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Добрый день)
Я не считаю это высказывание сарказмом или ложью. Я недавно смотрел впервые за долгое время Ла Лигу, играли Лас-Пальмас и Севилья. Вот ссылка на матч, там я в комментариях расписал судейство после просмотра игры: https://www.soccer.ru/matches/1388195

Если кратко, то КУЧА ошибок, больших и маленьких. Судейство на уровне Второго дивизиона в 00х годах, если не хуже.

Проблемы у нас есть. Но у нас уровень проблем намного выше, не сводится к азам и основам правил игры
Capral
Capral
вчера в 17:48, ред.
Входит в топ-5 в мире? Возможно. А после игры Германия-Испания, вероятно, даже в топ-6.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:39
Если сарказм, то очень жёсткий. А вообще, Смотря с чем сравнивать...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:36
Ну это кому как. В принципе не самое худшее
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:36
Это он, видимо, с издёвкой сказал.
Я думаю какой у нас футбол, такие и судьи.
Арбитров часто критикуют никчёмные игроки. Сам не попадает в ворота с двух метров, не может отдать точную передачу на десять метров, а туда же.
shlomo
shlomo
вчера в 17:30
Что то Женя наверное не все матчи смотрим ели не видит проблемы у судей...
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