Марков: «Судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне»

Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался об уровне работы арбитров в Российской Премьер-Лиге.
У меня прекрасное отношение к судейству в России. Со всеми дружу и общаюсь, все супер. Судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне. У нас арбитры входят в топ-5 лучших в мире.
Так, собственно я ничего против и не имею, поэтому, привел пример с моментом Кукурельи. После такого, я охотно поверю, что российские арбитры- точно не хуже! Уж если, на таком высоком уровне судьи проваливаются, то что же говорить о российских. Поэтому, слова Маркова, на первых взгляд могут показаться смешными, но доля истины- в них безусловно есть.
Так, собственно я ничего против и не имею, поэтому, привел пример с моментом Кукурельи. После такого, я охотно поверю, что российские арбитры- точно не хуже! Уж если, на таком высоком уровне судьи проваливаются, то что же говорить о российских. Поэтому, слова Маркова, на первых взгляд могут показаться смешными, но доля истины- в них безусловно есть.
Я не считаю это высказывание сарказмом или ложью. Я недавно смотрел впервые за долгое время Ла Лигу, играли Лас-Пальмас и Севилья. Вот ссылка на матч, там я в комментариях расписал судейство после просмотра игры: https://www.soccer.ru/matches/1388195
Если кратко, то КУЧА ошибок, больших и маленьких. Судейство на уровне Второго дивизиона в 00х годах, если не хуже.
Проблемы у нас есть. Но у нас уровень проблем намного выше, не сводится к азам и основам правил игры
Я не считаю это высказывание сарказмом или ложью. Я недавно смотрел впервые за долгое время Ла Лигу, играли Лас-Пальмас и Севилья. Вот ссылка на матч, там я в комментариях расписал судейство после просмотра игры: https://www.soccer.ru/matches/1388195
Если кратко, то КУЧА ошибок, больших и маленьких. Судейство на уровне Второго дивизиона в 00х годах, если не хуже.
Проблемы у нас есть. Но у нас уровень проблем намного выше, не сводится к азам и основам правил игры
Я думаю какой у нас футбол, такие и судьи.
Арбитров часто критикуют никчёмные игроки. Сам не попадает в ворота с двух метров, не может отдать точную передачу на десять метров, а туда же.
Я думаю какой у нас футбол, такие и судьи.
Арбитров часто критикуют никчёмные игроки. Сам не попадает в ворота с двух метров, не может отдать точную передачу на десять метров, а туда же.