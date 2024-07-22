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Определены пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25

вчера, 15:52

Определились пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Пары пути лиг:

«Славия» (Чехия) — «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия);

«Лилль» (Франция) — «Лугано» (Швейцария)/«Фенербахче» (Турция);

«Динамо» (Киев, Украина)/«Партизан» (Сербия) — «Рейнджерс» (Шотландия);

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Твенте» (Нидерланды).

Пары пути чемпионов:

«Линкольн» (Гибралтар)/«Карабах» (Азербайджан) — «Лудогорец» (Болгария)/«Динамо» (Минск, Беларусь);

«Целе» (Словения)/«Слован» (Словакия) — АПОЭЛ (Кипр)/«Петрокуб» (Молдавия);

«Шемрок Роверс» (Ирландия)/«Спарта» (Чехия) — ФКСБ (Румыния)/«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);

«Мальме» (Швеция)/«КИ Клаксвик» (Фареры) — ПАОК (Греция)/«Борац БЛ» (Босния и Герцеговина);

«Санта-Колома» (Андорра)/«Мидтьюлланд» (Дания) — «Ференцварош» (Венгрия)/«Нью-Сейнтс» (Уэльс);

«Паневежис» (Литва)/«Ягеллония» (Польша) — «Будё-Глимт» (Норвегия)/РФШ (Латвия).

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Перевод с uefa.com Фото: Сайт marca.com
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Все комментарии
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 19:28
Боже, какая же фигня эти пути чемпионов... Пробиваются не сильнейшие, как должно быть, а те, кто нужен УЕФА. Начали поганить ЛЧ с мелочей и в итоге докатились до швейцарской системы. Что дальше? Финал трёх? Матч за третье место?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:36
Более менее должны быть игры и без грубейших судейских ошибок, типа вашим оппонентам красную карточку, а вам возможность догнать и перегнать...)
УЕСКА
УЕСКА ответ Шамиль Омаргаджиев (раскрыть)
вчера в 16:58
Наверняка пролетит. Скорее всего динамовцы споткнутся уже об Лудогорец. Но если вдруг каким-то чудом пройдут болгар, то уж Карабах их точно прихлопнет, это опытный еврокубковый боец. Динамо тут ловить нечего!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:52
Лилль - Фенер может быть мощная пара тем более для такой низкой стадии.
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
вчера в 16:45
Надеюсь динамо пролетит мимо
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:27
Пока слабенько. Жду жеребьёвку основной лч!)) там что-то новое будет..
Гость
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