Определены пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25

Определились пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Пары пути лиг:
«Славия» (Чехия) — «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия);
«Лилль» (Франция) — «Лугано» (Швейцария)/«Фенербахче» (Турция);
«Динамо» (Киев, Украина)/«Партизан» (Сербия) — «Рейнджерс» (Шотландия);
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Твенте» (Нидерланды).
Пары пути чемпионов:
«Линкольн» (Гибралтар)/«Карабах» (Азербайджан) — «Лудогорец» (Болгария)/«Динамо» (Минск, Беларусь);
«Целе» (Словения)/«Слован» (Словакия) — АПОЭЛ (Кипр)/«Петрокуб» (Молдавия);
«Шемрок Роверс» (Ирландия)/«Спарта» (Чехия) — ФКСБ (Румыния)/«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);
«Мальме» (Швеция)/«КИ Клаксвик» (Фареры) — ПАОК (Греция)/«Борац БЛ» (Босния и Герцеговина);
«Санта-Колома» (Андорра)/«Мидтьюлланд» (Дания) — «Ференцварош» (Венгрия)/«Нью-Сейнтс» (Уэльс);
«Паневежис» (Литва)/«Ягеллония» (Польша) — «Будё-Глимт» (Норвегия)/РФШ (Латвия).