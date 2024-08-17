Фил Джонс рассказал о завершении карьеры

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс высказался о завершении карьеры:
Моя карьера закончилась быстрее, чем мне бы хотелось. Но я получил лицензию УЕФА А и испытаю себя в качестве тренера. В перспективе хочу возглавить какую-нибудь команду. Я полон решимости добиться этого.
В целом спасибо за всё.
В целом спасибо за всё.
Но игроком он был очень добротным.
Он не блистал ни на поле, ни вне его.
Именно из таких получаются тренеры.
Но игроком он был очень добротным.
Он не блистал ни на поле, ни вне его.
Именно из таких получаются тренеры.