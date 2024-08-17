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Фил Джонс рассказал о завершении карьеры

вчера, 15:38

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс высказался о завершении карьеры:

Моя карьера закончилась быстрее, чем мне бы хотелось. Но я получил лицензию УЕФА А и испытаю себя в качестве тренера. В перспективе хочу возглавить какую-нибудь команду. Я полон решимости добиться этого.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:19
Фил Джонс пару раз на жилах прям себя проявил.
В целом спасибо за всё.
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:27
...тут и добавить нечего, всё по полочкам! Дай то Бог ему...!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:03
Успехов на новом поприще
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:01
Фил Джонс не звезда....
Но игроком он был очень добротным.
Он не блистал ни на поле, ни вне его.
Именно из таких получаются тренеры.
ehuvvnnkqfh6
ehuvvnnkqfh6
вчера в 15:50
Это решение свидетельствует о его стремлении развиваться и пробовать себя в новых ролях.
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