Фил Джонс рассказал о завершении карьеры

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о завершении карьеры:

Моя карьера закончилась быстрее, чем мне бы хотелось. Но я получил лицензию УЕФА А и испытаю себя в качестве тренера. В перспективе хочу возглавить какую-нибудь команду. Я полон решимости добиться этого.