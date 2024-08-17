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Лебеденко провёл прощальный матч в карьере футболиста

вчера, 22:11
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко отыграл прощальный матч в качестве футболиста.

41‑летний игрок вышел на замену на 90+1‑й минуте поединка 6-го тура Первой Лиги с «Нефтехимиком» (2:1). Появившись на поле, форвард получил капитанскую повязку от Егора Бабурина. Встреча, прошедшая в «Лужниках», также была приурочена к 100-летнему юбилею московского клуба.

Поединок стал для Лебеденко 250-м в составе «автозаводцев». Он начал карьеру в «Торпедо», выступая за этот клуб в 2000–2004 годах. В 2019-м вернулся в команду.

Нападающий также играл за «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Арарат» и «Факел».

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FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 08:22
Что дальше? Индонезийские и афганские тренеры клубов и сборной. Игроки из Занзибара и Гондураса.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:32
Хорошее завершение карьеры в день 100 -летия клуба !
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:46
Вот ещё один закончил...
Что будет происходить дальше?
Видимо станет, для начала, ассистентом тренера.
Неплохо бы из Торпедо совсем не уходить.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:40
Могу заметить что бывший игрок Ростова Игорь Лебеденко получил капитанскую повязку от бывшего игрока Ростова Егора Бабурина
В этом вся суть
Поздравляю болельщиков Торпедо с юбилеем
drug01
drug01
вчера в 22:31
Пришла пора! Игрок оставит хорошую память как футболист
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:20
ну вот и все.
отличный футболист и человек.
по крайне мере, за Терек много отдал.
kah3msnj8xv5
kah3msnj8xv5
вчера в 22:19
Помню был когда-то такой нападающий
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