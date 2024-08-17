Лебеденко провёл прощальный матч в карьере футболиста

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вчера, 22:11

Нападающий «Торпедо» отыграл прощальный матч в качестве футболиста.

41‑летний игрок вышел на замену на 90+1‑й минуте поединка 6-го тура Первой Лиги с «Нефтехимиком» (2:1). Появившись на поле, форвард получил капитанскую повязку от Егора Бабурина. Встреча, прошедшая в «Лужниках», также была приурочена к 100-летнему юбилею московского клуба.

Поединок стал для Лебеденко 250-м в составе «автозаводцев». Он начал карьеру в «Торпедо», выступая за этот клуб в 2000–2004 годах. В 2019-м вернулся в команду.

Нападающий также играл за «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Арарат» и «Факел».