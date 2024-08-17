Лебеденко провёл прощальный матч в карьере футболиста

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко отыграл прощальный матч в качестве футболиста.
41‑летний игрок вышел на замену на 90+1‑й минуте поединка 6-го тура Первой Лиги с «Нефтехимиком» (2:1). Появившись на поле, форвард получил капитанскую повязку от Егора Бабурина. Встреча, прошедшая в «Лужниках», также была приурочена к 100-летнему юбилею московского клуба.
Поединок стал для Лебеденко 250-м в составе «автозаводцев». Он начал карьеру в «Торпедо», выступая за этот клуб в 2000–2004 годах. В 2019-м вернулся в команду.
Нападающий также играл за «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Арарат» и «Факел».
Что будет происходить дальше?
Видимо станет, для начала, ассистентом тренера.
Неплохо бы из Торпедо совсем не уходить.
Что будет происходить дальше?
Видимо станет, для начала, ассистентом тренера.
Неплохо бы из Торпедо совсем не уходить.
В этом вся суть
Поздравляю болельщиков Торпедо с юбилеем
В этом вся суть
Поздравляю болельщиков Торпедо с юбилеем
отличный футболист и человек.
по крайне мере, за Терек много отдал.
отличный футболист и человек.
по крайне мере, за Терек много отдал.