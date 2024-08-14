Брозович объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

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вчера, 16:35

Полузащитник «Аль-Насра» завершил карьеру в сборной Хорватии.

Хавбек дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче с Австралией 7 июня 2014 года. Всего он провёл за неё 99 матчей и отметился семью забитыми мячами. Является серебряным (2018) и бронзовым призёром чемпионата мира (2022).