Брозович объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Полузащитник «Аль-Насра» Марцело Брозович завершил карьеру в сборной Хорватии.
Хавбек дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче с Австралией 7 июня 2014 года. Всего он провёл за неё 99 матчей и отметился семью забитыми мячами. Является серебряным (2018) и бронзовым призёром чемпионата мира (2022).
Полно болтунов, которые "завершают" карьеру в сборной. Один Месси чё стоит!
Полно болтунов, которые "завершают" карьеру в сборной. Один Месси чё стоит!
Да и Брозовчу, честно говоря, тоже пора.
Хотя, в Саудовской Аравии ещё поиграет.
Они с Роналду ещё не сказали последнего слова.
Да и Брозовчу, честно говоря, тоже пора.
Хотя, в Саудовской Аравии ещё поиграет.
Они с Роналду ещё не сказали последнего слова.