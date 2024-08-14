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Брозович объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

вчера, 16:35

Полузащитник «Аль-Насра» Марцело Брозович завершил карьеру в сборной Хорватии.

Хавбек дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче с Австралией 7 июня 2014 года. Всего он провёл за неё 99 матчей и отметился семью забитыми мячами. Является серебряным (2018) и бронзовым призёром чемпионата мира (2022).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
Не факт.
Полно болтунов, которые "завершают" карьеру в сборной. Один Месси чё стоит!
shlomo
shlomo
вчера в 17:28
Когда то нужно было это сделать.... удачи в играх у Саудитов.
drug01
drug01
вчера в 17:18
Десять лет он был в сборной, пора и на отдых! Спасибо за игру!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:17
Уходит эпоха Хорватии.
Да и Брозовчу, честно говоря, тоже пора.
Хотя, в Саудовской Аравии ещё поиграет.
Они с Роналду ещё не сказали последнего слова.
wc344s7b3cfj
wc344s7b3cfj
вчера в 16:52
Решение Марцело Брозовича завершить карьеру в сборной Хорватии вызывает уважение. Его вклад в успехи сборной Хорватии неоценим.
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