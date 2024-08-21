Нагельсманн: «Нойер сформировал игру вратаря, как никто другой в истории»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался относительно решения вратаря «Баварии» Мануэля Нойера закончить международную карьеру.
Хотя я могу понять решение Нойера и его мотивы, его уход — большая потеря — как в спортивном, так и в человеческом плане. Нойер сформировал вратарскую игру, как никто другой в истории футбола.
Его качества были решающим фактором в представлении о том, как мы хотим играть в футбол. Мануэль был и остается великим спортсменом и отличным парнем. Нам будет не хватать Мануэля в сборной Германии.
Это, мой старинный Друг. Самая Светлая ему Память!!!
Это, мой старинный Друг. Самая Светлая ему Память!!!
Дураков на Планете Земля - на сто лет вперёд. Есть они и в немецкой прессе..., хочешь ты того или нет.
Нойер - лучший немец в рамке. И это факт.
А теперь давай мадаму/кралю с веерами и цветами..., или франта со шпагой!)
Дураков на Планете Земля - на сто лет вперёд. Есть они и в немецкой прессе..., хочешь ты того или нет.
Нойер - лучший немец в рамке. И это факт.
А теперь давай мадаму/кралю с веерами и цветами..., или франта со шпагой!)
В Германии, так не считают. Хотя, да, ты же не уважаешь немецкую прессу.)))
В Германии, так не считают. Хотя, да, ты же не уважаешь немецкую прессу.)))