Нагельсманн: «Нойер сформировал игру вратаря, как никто другой в истории»

Главный тренер сборной Германии высказался относительно решения вратаря «Баварии» закончить международную карьеру.

Хотя я могу понять решение Нойера и его мотивы, его уход — большая потеря — как в спортивном, так и в человеческом плане. Нойер сформировал вратарскую игру, как никто другой в истории футбола.

Его качества были решающим фактором в представлении о том, как мы хотим играть в футбол. Мануэль был и остается великим спортсменом и отличным парнем. Нам будет не хватать Мануэля в сборной Германии.