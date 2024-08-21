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Нагельсманн: «Нойер сформировал игру вратаря, как никто другой в истории»

вчера, 22:15

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался относительно решения вратаря «Баварии» Мануэля Нойера закончить международную карьеру.

Хотя я могу понять решение Нойера и его мотивы, его уход — большая потеря — как в спортивном, так и в человеческом плане. Нойер сформировал вратарскую игру, как никто другой в истории футбола.

Его качества были решающим фактором в представлении о том, как мы хотим играть в футбол. Мануэль был и остается великим спортсменом и отличным парнем. Нам будет не хватать Мануэля в сборной Германии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:29
Ну хорошо, посмотрим, как оценят его потомки...

Это, мой старинный Друг. Самая Светлая ему Память!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:19, ред.
Успокойся, Вить! )))
Дураков на Планете Земля - на сто лет вперёд. Есть они и в немецкой прессе..., хочешь ты того или нет.
Нойер - лучший немец в рамке. И это факт.

А теперь давай мадаму/кралю с веерами и цветами..., или франта со шпагой!)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
Прекрати, а то, пришлю тебе картину...
В Германии, так не считают. Хотя, да, ты же не уважаешь немецкую прессу.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:29
Юля дело говорит. Ману - второй за Яшиным.
Гость
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