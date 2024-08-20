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Хурадо назвал экс-тренера «Спартака» Якина плохим специалистом

вчера, 22:00

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо раскритиковал бывшего главного тренера «красно‑белых» Мурата Якина:

Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать. Один день Якин говорил одно, второй — другое.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 07:51, ред.
"...никто в команде не понимал, что должен делать. Один день он говорил одно, второй — другое..."

Может, такие, как Хурадо, просто не могли выполнять указания главного тренера? Испанец что до Якы́на ничего не показывал в Европе, что после был статистом. А турок, между прочим, "дотренировался" до уровня неплохой сборной.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 22:44
Он после Спартака особо ничего не добился с клубами.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:19
Один пассажир тоже называл Эмери тренеришкой!)))
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:18
Может , надо было просто делать ?Якин неплохо пошумел со сборной Швейцарии.Дон Унаи тоже был слишком плохим для Спартака ?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:12
Лучше бы у Артёма Дзюбы спросили....
Futurista
Futurista
вчера в 22:11
Ну это понятно)...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:04
После ухода хорошо критиковать.
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