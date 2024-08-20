Хурадо назвал экс-тренера «Спартака» Якина плохим специалистом

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо раскритиковал бывшего главного тренера «красно‑белых» Мурата Якина:
Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать. Один день Якин говорил одно, второй — другое.
Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо раскритиковал бывшего главного тренера «красно‑белых» Мурата Якина:
Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать. Один день Якин говорил одно, второй — другое.
Может, такие, как Хурадо, просто не могли выполнять указания главного тренера? Испанец что до Якы́на ничего не показывал в Европе, что после был статистом. А турок, между прочим, "дотренировался" до уровня неплохой сборной.
Может, такие, как Хурадо, просто не могли выполнять указания главного тренера? Испанец что до Якы́на ничего не показывал в Европе, что после был статистом. А турок, между прочим, "дотренировался" до уровня неплохой сборной.