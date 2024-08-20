Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Снейдер: «Буду рад, если „Интер“ выйдет хотя бы в полуфинал ЛЧ»

вчера, 17:24

Бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снейдер поделился мнением о том, как сыграет миланский клуб в новом сезоне.

Я верю, что «Интер» снова проведет отличный сезон в Серии А. Но Лига чемпионов… В прошлом сезоне у меня было другое ощущение, я верил в это больше [в победу клуба в ЛЧ]. Этот год будет намного сложнее, потому что другие команды сильно усилились. Уже в этом сезоне я был бы рад, если бы «Интеру» удалось выйти в полуфинал.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Александр Кержаков высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
19 августа
Конте: «Во втором тайме „Наполи“ растаял, как снег на солнце»
19 августа
«Честно говоря, я удивлён». Гвардиола — о победе в матче с «Челси»
18 августа
Палмер: «Под руководством Марески я могу провести отличный сезон»
18 августа
Мареска: «„Челси“ не ставил мне задачу выйти в Лигу чемпионов»
17 августа
Ширер поделился прогнозом на новый сезон Английской Премьер-Лиги
16 августа
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:44
глупо на что то надеяться в финале ЛЧ))
но понимаю Снейдера.
была поломанная мадридская карьера из за развода и прочей нервотрепки.
тогда за Реал он играл мало и забил только пару мячей.
потом президентом Реала стал Фло Перес, который сразу Кака и Роналду)))) и объяснил Снейдеру, что Реал в нем не нуждается. Снейдер перешел в Интер.
и у голландца в Интере все оказался волшебным.
Нерадзурри тогда сжигали всех на пути,
помню, как Барса Гвардиолы приехала крошить Интер.
но Снейдер забил и отдал, а его команда победила.
а потом и финал Лиги чемпионов.
сегодня и сейчас конечно, Снейдер будет всем сердцем за Интер!!! который поверил в его, и позволил играть футбол...и побеждать...
не за Реал же ему болеть)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:05
Скорее всего не в этот раз.
Такой результат по силам ещё доброму десятку команд.
Вещий
Вещий
вчера в 17:37
Это футбол и уверенность особого значения для результата не является.
Capral
Capral
вчера в 17:28
После вылета в 1/4 от никакущего Атлетико, прошлый сезон- лучше не вспоминать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:27
Уверенность у Снейдера несколько "пошатнулась"...)
faup6hcavcfm
faup6hcavcfm
вчера в 17:25
Там уже как жребий ляжет, можно вылететь гораздо раньше
xsa5rqv9ce3g
xsa5rqv9ce3g
вчера в 17:25
Он из группы-то не выползет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 