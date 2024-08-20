Снейдер: «Буду рад, если „Интер“ выйдет хотя бы в полуфинал ЛЧ»

Бывший полузащитник «Интера» поделился мнением о том, как сыграет миланский клуб в новом сезоне.

Я верю, что «Интер» снова проведет отличный сезон в Серии А. Но Лига чемпионов… В прошлом сезоне у меня было другое ощущение, я верил в это больше [в победу клуба в ЛЧ ]. Этот год будет намного сложнее, потому что другие команды сильно усилились. Уже в этом сезоне я был бы рад, если бы «Интеру» удалось выйти в полуфинал.