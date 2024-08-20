Снейдер: «Буду рад, если „Интер“ выйдет хотя бы в полуфинал ЛЧ»

Бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снейдер поделился мнением о том, как сыграет миланский клуб в новом сезоне.
Я верю, что «Интер» снова проведет отличный сезон в Серии А. Но Лига чемпионов… В прошлом сезоне у меня было другое ощущение, я верил в это больше [в победу клуба в ЛЧ]. Этот год будет намного сложнее, потому что другие команды сильно усилились. Уже в этом сезоне я был бы рад, если бы «Интеру» удалось выйти в полуфинал.
но понимаю Снейдера.
была поломанная мадридская карьера из за развода и прочей нервотрепки.
тогда за Реал он играл мало и забил только пару мячей.
потом президентом Реала стал Фло Перес, который сразу Кака и Роналду)))) и объяснил Снейдеру, что Реал в нем не нуждается. Снейдер перешел в Интер.
и у голландца в Интере все оказался волшебным.
Нерадзурри тогда сжигали всех на пути,
помню, как Барса Гвардиолы приехала крошить Интер.
но Снейдер забил и отдал, а его команда победила.
а потом и финал Лиги чемпионов.
сегодня и сейчас конечно, Снейдер будет всем сердцем за Интер!!! который поверил в его, и позволил играть футбол...и побеждать...
не за Реал же ему болеть)))
но понимаю Снейдера.
была поломанная мадридская карьера из за развода и прочей нервотрепки.
тогда за Реал он играл мало и забил только пару мячей.
потом президентом Реала стал Фло Перес, который сразу Кака и Роналду)))) и объяснил Снейдеру, что Реал в нем не нуждается. Снейдер перешел в Интер.
и у голландца в Интере все оказался волшебным.
Нерадзурри тогда сжигали всех на пути,
помню, как Барса Гвардиолы приехала крошить Интер.
но Снейдер забил и отдал, а его команда победила.
а потом и финал Лиги чемпионов.
сегодня и сейчас конечно, Снейдер будет всем сердцем за Интер!!! который поверил в его, и позволил играть футбол...и побеждать...
не за Реал же ему болеть)))