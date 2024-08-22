ПАОК разгромил «Шемрок Роверс» в отборе Лиги Европы. Оздоев и Чалов сыграли

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вчера, 22:39

ПАОК одержал победу над «Шемрок Роверс» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы (4:0).

Автогол Даниэля Клири позволил греческому клубу выйти вперёд на 45+5-й минуте. Тайсон на 48-й удвоил преимущество команды. На 52-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник Жошуа Хонохан. На 67-й Иоаннис Константелиас забил третий гол. Константинос Кулиракис на 90+2-й не реализовал пенальти. На 90+5-й Абдул Рахман Баба сделал счёт более крупным.

Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе команды из Салоников и провёл встречу целиком. Другой россиянин — нападающий Фёдор Чалов, появился на замену на 64-й минуте. Оба футболиста не отметились результативными действиями.