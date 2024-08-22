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ПАОК разгромил «Шемрок Роверс» в отборе Лиги Европы. Оздоев и Чалов сыграли

вчера, 22:39
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)4 : 0Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок РоверсМатч завершен

ПАОК одержал победу над «Шемрок Роверс» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы (4:0).

Автогол Даниэля Клири позволил греческому клубу выйти вперёд на 45+5-й минуте. Тайсон на 48-й удвоил преимущество команды. На 52-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник Жошуа Хонохан. На 67-й Иоаннис Константелиас забил третий гол. Константинос Кулиракис на 90+2-й не реализовал пенальти. На 90+5-й Абдул Рахман Баба сделал счёт более крупным.

Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе команды из Салоников и провёл встречу целиком. Другой россиянин — нападающий Фёдор Чалов, появился на замену на 64-й минуте. Оба футболиста не отметились результативными действиями.

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Все комментарии
aqjhrkdj5q9c
aqjhrkdj5q9c
сегодня в 06:29
Соперник был из тех, кого можно громить.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:05
Эх Федя Федя... Когда забивать будешь? Выгонят ведь...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:31, ред.
Самое главное, что на 95-й минуте забил Баба!))
И вообще прикольные фамилии у них))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:02
Как я понимаю....Чалов был штатным пенальтистом команды...29 минут...)))
b96ppmvtq23k
b96ppmvtq23k
вчера в 22:51
Аот пришла помощь во время от наших!!!
Гость
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