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«Рома» работает над трансфером защитника сборной Австрии

вчера, 14:51

Защитник «Ланса» и сборной Австрии Кевин Дансо близок к переходу в «Рому». Игрок уже согласовал условия личного контракта с римлянами, который будет рассчитан на пять лет. Сумма трансфера, как ожидается, составит около 23 миллионов евро.

Напомним, Дансо перешёл в «Ланс» из «Аугсбурга» в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 25-летний центральный защитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил один мяч и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает австрийца в 25 миллионов евро.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 19:19
Если сделка состоится Рома получит не плохого защитника , а австриец хороший контракт.
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