Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиПортугалия. Примейра 2024/2025

«Порту» хочет подписать защитника «Удинезе»

вчера, 15:31

«Порту» намерен усилиться защитником «Удинезе» Неуэном Пересом и готов сделать второе предложение по игроку в размере 18 миллионов евро. Первое составляло 15 миллионов евро. «Удинезе» просит за игрока 20-22 миллиона евро.

Перес перешёл в итальянский клуб из «Атлетико» в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 36 матчей в Серии А, отметился голевой передачей и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 13 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Болонья» подпишет полузащитника «Милана»
Вчера, 15:01
«Рома» работает над трансфером защитника сборной Австрии
Вчера, 14:51
Анчелотти отреагировал на слухи о возможном уходе Родриго из «Реала»
Вчера, 14:05
Слухи«Барселона» попробует снова арендовать Канселу
Вчера, 13:36
Слухи«Ювентус» хочет арендовать Санчо с правом выкупа
Вчера, 13:22
«Саутгемптон» хочет подписать вратаря «Арсенала»
Вчера, 12:29
Все комментарии
67zbww26n6hx
67zbww26n6hx
вчера в 19:30
Переход в «Порту» может стать новым этапом в карьере Неуэна Переса. «Порту» — один из ведущих клубов Португалии и Европы, который борется за высокие места в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В составе «Порту» Неуэн Перес сможет получить больше игрового времени и опыта, что поможет ему развиваться как футболисту.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 