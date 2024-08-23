«Порту» хочет подписать защитника «Удинезе»

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вчера, 15:31

«Порту» намерен усилиться защитником «Удинезе» и готов сделать второе предложение по игроку в размере 18 миллионов евро. Первое составляло 15 миллионов евро. «Удинезе» просит за игрока 20-22 миллиона евро.

Перес перешёл в итальянский клуб из «Атлетико» в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 36 матчей в Серии А, отметился голевой передачей и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 13 миллионов евро.