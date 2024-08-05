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КДК РФС рассмотрит инциденты, произошедшие в матче «Динамо» Мх — «Пари НН»

вчера, 11:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие инциденты матча 3-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Пари НН» рассмотрит комитет.

Рассмотрим скандирование болельщиками «Динамо» оскорбительных выражений в адрес судьи. Также рассмотрим удаление игрока махачкалинского клуба Глушкова за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи, а также рассмотрим неподобающее поведение команды «Динамо» – два удаления в одном матче.

Ранее генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов высказался о судействе в данной игре.

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Все комментарии
4d8swcmspxae
4d8swcmspxae
вчера в 12:24
Такое нельзя допускать, лучше сразу Динамо отстранить от чемпионата.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 12:24
григорьянц,бобровский,ещё кто против Дагестана?
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:05
Этот матч нужно будет посмотреть под микроскопом
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