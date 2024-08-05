КДК РФС рассмотрит инциденты, произошедшие в матче «Динамо» Мх — «Пари НН»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие инциденты матча 3-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Пари НН» рассмотрит комитет.
Рассмотрим скандирование болельщиками «Динамо» оскорбительных выражений в адрес судьи. Также рассмотрим удаление игрока махачкалинского клуба Глушкова за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи, а также рассмотрим неподобающее поведение команды «Динамо» – два удаления в одном матче.
Ранее генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов высказался о судействе в данной игре.