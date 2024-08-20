КДК рассмотрит необеспечение «Ростовом» безопасности в футбольном отсеке

Председатель КДК РФС рассказал о том, какие эпизоды будут рассмотрены на заседании по итогам матчей 5-го тура РПЛ .

«Динамо» — «Крылья Советов» — рассмотрим появление болельщика «бело-голубых» на поле. «Ростов» — «Оренбург» — выход за пределы технической зоны Валерия Карпина, второе нарушение в сезоне. Далее по футбольному клубу «Ростов» рассмотрим необеспечение безопасности в футбольном отсеке: нахождение аккредитованного сотрудника, именно, Дмитрия Андреева, в футбольном отсеке около поля и неправомерное взаимодействие с резервным арбитром.

В матче «Акрона» и «Рубина» — систематический выход за пределы технической зоны главного тренера казанцев Рашида Рахимова — четвёртое нарушение сезона. Плюс опоздание на 10 минут на послематчевое интервью тренером «Рубина».