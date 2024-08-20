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КДК рассмотрит необеспечение «Ростовом» безопасности в футбольном отсеке

вчера, 12:18

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие эпизоды будут рассмотрены на заседании по итогам матчей 5-го тура РПЛ.

«Динамо» — «Крылья Советов» — рассмотрим появление болельщика «бело-голубых» на поле. «Ростов» — «Оренбург» — выход за пределы технической зоны Валерия Карпина, второе нарушение в сезоне. Далее по футбольному клубу «Ростов» рассмотрим необеспечение безопасности в футбольном отсеке: нахождение аккредитованного сотрудника, именно, Дмитрия Андреева, в футбольном отсеке около поля и неправомерное взаимодействие с резервным арбитром.

В матче «Акрона» и «Рубина» — систематический выход за пределы технической зоны главного тренера казанцев Рашида Рахимова — четвёртое нарушение сезона. Плюс опоздание на 10 минут на послематчевое интервью тренером «Рубина».

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Аксинья
Аксинья
вчера в 19:21
Взял и посадил фк "Ростов" на бабки - вот такой он Диман Оренбургский ))
Iv the Lucky
Iv the Lucky ответ sh7gezgt2u9g (раскрыть)
вчера в 14:49
О каких болельщиках на поле речь? В Ростове спортивный директор Оренбурга "взаимодействовал" с резервным арбитром. По полю никто не бегал
qy5y6pz4gdxr
qy5y6pz4gdxr
вчера в 13:59
Только наказанием команды можно пресечь такие действия.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:01
А КДК во главе с артуриком лишь бы чё рассмотреть)))
альсато
альсато
вчера в 12:57
а где служба безопасности спортивного сооружения, когда "быдло" на футбольное поле выбегает?..второй вопрос..что такое "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА"?..лично мне не нравится слово -ЗОНА!...так обнесите бортиком (как в хоккее или стеклянным забором-и вся проблема!..и третье..раз сотрудник АККРЕДИТОВАННЫЙ-то имеет право находится около поля! (не путать само игровое) и , что такое неправомерное взаимодействие?))))....Так можно любому болельщику выписать штраф, только за слово-СУДЬЮ на МЫЛО!))))
sh7gezgt2u9g
sh7gezgt2u9g ответ Iv the Lucky (раскрыть)
вчера в 12:50
При чем здесь директор Оренбурга, если в Ростове болельщики по полю гуляют, даже второму мячу это запрещено.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:45
Это всё типовые нарушения...
А где поздравления судей с победой соперника?
Iv the Lucky
Iv the Lucky ответ usv2s58dh3gf (раскрыть)
вчера в 12:36
Интересно получается , директор Оренбурга набыдлил , а крайним в итоге Ростов останется?! По мне , так Ростову штраф выписать а Андрееву на полгодика запретить посещать матчи , плюс штраф.
usv2s58dh3gf
usv2s58dh3gf
вчера в 12:26
За такое нужно снимать с команды очки, или пять следующих матчей пусть играет на чужом поле. Хватит церемониться в такое время, безопасность прежде всего.
Гость
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