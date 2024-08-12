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КДК РФС рассмотрит эпизоды матча «Ростов» — «Рубин»

вчера, 11:41
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на заседании комитета будут рассмотрены ряд эпизодов матча 4-го тура РПЛ «Ростов» — «Рубин» (1:1).

По матчу «Ростов» — «Рубин» рассмотрим задержку выхода хозяев из раздевалки перед началом игры на 2,5 минуты, такое же нарушение у «Рубина» перед началом второго тайма, задержка на 2 минуты. Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова и аналогичное нарушение у Валерия Карпина, для него это первое нарушение в этом сезоне РПЛ.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 12:12
Надо учесть все ошибки...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:11
Всё рассматривают и рассматривают - все "глаза проглядели"...)
Guzhel
Guzhel
вчера в 12:06
Вот если бы очки снимали за такие нарушения, то это было бы нормальное КДК.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:51
"Рассмотрит...."
И что?
Какая польза для команд?
Кого то оштрафуют и на этом разбирательства закончатся...
Как говориться без оргвыводов, конкретных и действенных.
8jx3jky6v25t
8jx3jky6v25t
вчера в 11:50
Рассмотреть и всех наказать, чтобы знали как нарушать
Гость
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