КДК РФС рассмотрит эпизоды матча «Ростов» — «Рубин»

Глава КДК РФС рассказал, что на заседании комитета будут рассмотрены ряд эпизодов матча 4-го тура РПЛ «Ростов» — «Рубин» (1:1).

По матчу «Ростов» — «Рубин» рассмотрим задержку выхода хозяев из раздевалки перед началом игры на 2,5 минуты, такое же нарушение у «Рубина» перед началом второго тайма, задержка на 2 минуты. Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова и аналогичное нарушение у Валерия Карпина, для него это первое нарушение в этом сезоне РПЛ .