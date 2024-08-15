КДК РФС объявил штрафы по итогам четвёртого тура РПЛ

Глава КДК РФС озвучил штрафы, наложенные комитетом по итогам четвёртого тура РПЛ .

«Ростов» оштрафован за задержку выхода команды на 2,5 минуты на поле на 20 тысяч рублей. У «Рубина» аналогичная задержка перед началом второго тайма — 20 тысяч. У главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова выход за пределы технической зоны — третье нарушение в сезоне, штраф 30 тысяч рублей. У Карпина первое нарушение в РПЛ в виде выхода за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч рублей.

«Зенит» оштрафован за задержку выхода из раздевалки перед вторым таймом на 2 минуты — 20 тысяч рублей штраф. Также клуб наказан за массовое оскорбительное скандирование фанатами — штраф 20 тысяч. У «Динамо» задержка выхода перед вторым таймом на 2 минуты — штраф 20 тысяч рублей.

У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева третье нарушение в сезоне, выход за пределы технической зоны — штраф 30 тысяч рублей. Главный тренер ЦСКА Марко Николич — выход за пределы технической зоны на поле, тоже третье нарушение — штраф 30 тысяч рублей. ЦСКА оштрафован на 20 тысяч за выход тренера на поле.