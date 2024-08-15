КДК РФС объявил штрафы по итогам четвёртого тура РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил штрафы, наложенные комитетом по итогам четвёртого тура РПЛ.
«Ростов» оштрафован за задержку выхода команды на 2,5 минуты на поле на 20 тысяч рублей. У «Рубина» аналогичная задержка перед началом второго тайма — 20 тысяч. У главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова выход за пределы технической зоны — третье нарушение в сезоне, штраф 30 тысяч рублей. У Карпина первое нарушение в РПЛ в виде выхода за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч рублей.
«Зенит» оштрафован за задержку выхода из раздевалки перед вторым таймом на 2 минуты — 20 тысяч рублей штраф. Также клуб наказан за массовое оскорбительное скандирование фанатами — штраф 20 тысяч. У «Динамо» задержка выхода перед вторым таймом на 2 минуты — штраф 20 тысяч рублей.
У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева третье нарушение в сезоне, выход за пределы технической зоны — штраф 30 тысяч рублей. Главный тренер ЦСКА Марко Николич — выход за пределы технической зоны на поле, тоже третье нарушение — штраф 30 тысяч рублей. ЦСКА оштрафован на 20 тысяч за выход тренера на поле.
Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов оштрафован за выход за техническую зону на 10 тысяч рублей. Возглавлявший «Факел» Игорь Черевченко наказан на 10 тысяч рублей за выход из технической зоны. «Факел» также оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки перед вторым таймом. Деян Станкович оштрафован на 10 тысяч, штраф за выход за пределы технической зоны — первое нарушение в РПЛ.