КДК РФС оштрафовал 2DROTS. Об этом сообщил глава комитета .

Мы рассматривали инцидент с футболистом 2DROTS Ослоновским, после матча со «Строгино» он очень оскорбительно высказался о сопернике, в его речи было слово «отбросы». Сам футболист посетил заседание, также был юрист. Он объяснил, что это было ответом на поведение игрока «Строгино». Инцидент не был зафиксирован в рапорте матча, но по новой редакции регламента КДК имеет право наказывать по материалам СМИ по нарушениям, которые не указаны в протоколе. За оскорбительное поведение в отношении соперников после матча КДК РФС решил оштрафовать Ослоновского на 250 тыс. рублей.

Также был оштрафован один из президентов медийного клуба. Никита Панасюк не посетил заседание, хотя его приглашали. Он использовал ненормативную лексику в речи перед командой перед началом матча. Он не смог посетить заседание по уважительным причинам, у юриста была доверенность представлять только клуб, а не его. Панасюка за оскорбительное поведение до матча решили оштрафовать на 250 тыс. рублей, а также на 30 тыс. рублей за неявку на заседание по уважительной причине.