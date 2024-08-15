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КДК РФС оштрафовал 2DROTS

вчера, 15:57

КДК РФС оштрафовал 2DROTS. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Мы рассматривали инцидент с футболистом 2DROTS Ослоновским, после матча со «Строгино» он очень оскорбительно высказался о сопернике, в его речи было слово «отбросы». Сам футболист посетил заседание, также был юрист. Он объяснил, что это было ответом на поведение игрока «Строгино». Инцидент не был зафиксирован в рапорте матча, но по новой редакции регламента КДК имеет право наказывать по материалам СМИ по нарушениям, которые не указаны в протоколе. За оскорбительное поведение в отношении соперников после матча КДК РФС решил оштрафовать Ослоновского на 250 тыс. рублей.

Также был оштрафован один из президентов медийного клуба. Никита Панасюк не посетил заседание, хотя его приглашали. Он использовал ненормативную лексику в речи перед командой перед началом матча. Он не смог посетить заседание по уважительным причинам, у юриста была доверенность представлять только клуб, а не его. Панасюка за оскорбительное поведение до матча решили оштрафовать на 250 тыс. рублей, а также на 30 тыс. рублей за неявку на заседание по уважительной причине.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:38, ред.
Штрафы приличные. Может, одумаются. Буду доволен, если при повторной матерщине штрафы увеличатся вдвое. Эх, народ... Ошибаюсь - сброд.
Побывал на одном из матчей первенства Дмитровского р-на, зашёл сравнить "наш" футбол и сегодняшний. Так вот, молодёжь только делает вид, что ей интересна игра, главное для неё - показать своё "я". Чуть заденут, сразу лезут в драку и через слово мат, мат, мат. Арбитр никак не реагирует на него, так как боится, что сам попадёт под раздачу, и ему накостыляют. Вот так матч и проходил под незабываемые переливчатые звуки нецензурщины. Футбол вместо аромата стал пахнуть амбре. Ушёл и больше на стадион ни ногой.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:23
Медиалига это шлак не только футбола, а всего человечества.
Смотрел их ролики, так там маты и пошлятина на первом месте, а футбол так, что бы был повод собираться.
Маты, разборки, драки, похабщина, хайп вот основа медиалиги, а футбол это только повод засветиться.
РФС надо не штрафы им выписывать, а не обращать на них внимание и не допускать команды из медиалиги до своих турниров.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:19
Оштрафовали Ослоновского за Оскорбление Основательно...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:48
Название команды состоит из иностранных букв.
Ну и зачем коллективу из России такое название.
А за такие высказывания я бы дисквалифицировал этого человека насовсем и сразу забыл про него.
sv_1969
sv_1969 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 16:09
Как в той пословице: Не было у бабы забот, так купила баба порося
Вещий
Вещий
вчера в 16:05
Не было у КДК геморроя, но тут появилась медиа лига....
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