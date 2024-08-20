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КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение Клаудиньо

вчера, 11:44
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседании будет рассмотрено поведение полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

После матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) бразилец произнёс несколько нецензурных слов на русском языке. Позднее футболист раскритиковал судейство в поединке.

По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста ФК «Зенит» Клаудиньо. Футболист приглашён на заседание.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:21
Ну как то совсем редеют ряды "флагмана" перед игрой с Спартаком. Нам такой футбол не нужен...)... так и передайте Артуру Григорьянцу
Хиромант
Хиромант ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 20:30
- А может судьям стоит справедливо судить? По правилам? А не так: куда хочу - туда верчу?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:29
Не ожидал...
lotsman
lotsman
вчера в 15:31
Венделла вырубили, Глушаков с травмой, теперь ещё дисквалификацию Клаудиньо устроят и порядок. Спартак может быть спокоен.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:02
Дурдом. Не пара нецензурных слов с его стороны, а то, что КДК прицепилась к парню по такому пустяку. Если бы господа из КДК следили за артикуляцией тренеров многих команд, то приглашали бы их через одного на заседания.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:14
Your bunny wrote (ваш кролик пишет). Наверное, так дело было.
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:17
и не только в Париже!))))..Был в Шанхае (на телевышке 'Восточная Жемчужина"-самое высокое строение города)...так вот на последнем этаже (все из стекла) когда на лифте с другом (китайцем) поднялись-он выползал на карачках от страха))))...я же попросил у него фломастер, а когда получил заветный предмет, то удивился!----кто то до меня (из РОССИИ) уже нацарапал (хрен сотрешь) надписи на МОГУЧЕМ!!!))))
альсато
альсато
вчера в 13:07
давайте уже будем последовательны!..Если Клаудиньо матерился (на могучем) во время матча-это вопрос к судье!...если в общественном месте-это уже к сотрудникам правопорядка!..нуу.., а в кругу друзей-это просто эмоции!))))...Тоже самое касается и критики! (за глаза кого бы не было)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:02
Таджиков скорее.
Узбеки - совсем другой народ...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:48
Дружище, так они есть и здесь, тоже!!! Это уже стало традицией. При всей моей скептичности к творчеству Высоцкого, но это, подмечено- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Futurista
Futurista ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:48
Впереди него 100500 узбеков...владеют матом в совершенстве)...
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:47
Какие нежные судьи...
Клаудиньо всё правильно сделал
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:46
Да да граждансто ему вне очереди.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:39, ред.
Так это старая тема...ещё Высоцкий подметил)...
"Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!"...
Capral
Capral
вчера в 12:21
Хорошо поставлена работа: Захарян учит русскому мату в Испании, в Зените, своя школа народных матюков. Правильной дорогой идете, товарищи!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:19, ред.
Григорьянц ему на заседании КДК об этом разложит. ))

Анекдот в тему:

Прилетела баба - эксперт по этике на крейсер, дабы проверить культуру изъяснения у моряков... И какого же было её изумление, когда она не услышала ни слова мата!
Разговаривая на эту тему с капитаном, она узнала о его диллеме, - как наказывать матросов в случае проскальзывания мата в речи.

- А! Ну так это не проблема, капитан... Вы их за х...й, и за борт!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:56
Это всё потому, что распускают иностранцев.
Клаудиньо прекрасно знал, что произносит нецензурную брань. Почему он не изучает язык? Зато, как попугай, вызубрил ругательства. Его нужно примерно наказать за административное правонарушение. И за такую критику судейства он должен ответить большим штрафом или дисквалификацией.
Futurista
Futurista
вчера в 11:50, ред.
Иностранец прожил в России много лет. Он в совершенстве владеет языком и даже матом, как сапожник. Но… один вопрос остался без ответа: Х**во — это плохо. Пиз**то — это хорошо. Так почему же ох**тельно — это в два раза лучше, чем пи**ато?...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:48
Вот молодец хоть язык учит, а не как Марио Фернандес))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:46
В холодную его! Нехай остынет).
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