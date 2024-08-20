КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение Клаудиньо

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседании будет рассмотрено поведение полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
После матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) бразилец произнёс несколько нецензурных слов на русском языке. Позднее футболист раскритиковал судейство в поединке.
По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста ФК «Зенит» Клаудиньо. Футболист приглашён на заседание.
Клаудиньо прекрасно знал, что произносит нецензурную брань. Почему он не изучает язык? Зато, как попугай, вызубрил ругательства. Его нужно примерно наказать за административное правонарушение. И за такую критику судейства он должен ответить большим штрафом или дисквалификацией.
Клаудиньо прекрасно знал, что произносит нецензурную брань. Почему он не изучает язык? Зато, как попугай, вызубрил ругательства. Его нужно примерно наказать за административное правонарушение. И за такую критику судейства он должен ответить большим штрафом или дисквалификацией.
"Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!"...
"Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!"...