КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение Клаудиньо

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вчера, 11:44

Председатель КДК РФС сообщил, что на заседании будет рассмотрено поведение полузащитника «Зенита» .

После матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) бразилец произнёс несколько нецензурных слов на русском языке. Позднее футболист раскритиковал судейство в поединке.