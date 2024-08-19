Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Лестер» может получить два отдельных штрафа с вычетом очков

вчера, 08:59

«Лестер» может подвергнуться двум штрафам с вычетом очков. Подобное ранее произошло с «Эвертоном».

По информации источника, Английская футбольная лига передала в АПЛ данные расследования предполагаемых нарушений клубом правил прибыли и устойчивого развития.

В марте АПЛ обвинила клуб в превышении лимита расходов в период с 2020 по 2023 год. Однако дело было отложено, так как «Лестер» начал судебный процесс. Клубные юристы сказали, что Премьер-Лига не имела права предъявлять обвинения, пока команда была в Чемпионшипе.

В прошлом сезоне клуб после апелляции отклонил бизнес-план, разработанный АФЛ, однако получил трансферный запрет, дело передали в АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-игрок «Фейеноорда» рассказал, как Слот решает проблемы с дисциплиной
16 августа
Слухи«Ман Сити» может лишиться 70-80 очков в случае подтверждения нарушений
16 августа
«Ньюкасл» объявил дату возвращения Тонали
15 августа
С «Эвертона» могут снять очки на старте нового сезона
11 августа
«Ладу» оштрафовали за использование болельщиками нацистской символики
08 августа
Любительский «Темп» получил штраф за поведение болельщика
08 августа
Сортировать
Все комментарии
u3sjwdk7dmda
u3sjwdk7dmda
вчера в 10:14
Похоже кто-то всё же выхватит пару плюх по наглой рыжей морде
drug01
drug01
вчера в 09:21
Деньги в футболе не последнее дело! Требуют учёта!!
STVA 1
STVA 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 09:11
Я думаю поменялось для тех кто придумал эту фигню. В лучшую сторону. Финансовую...
ABir
ABir
вчера в 09:06
Местные разборки, не поделились доходами, скрыли расходы.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:04
Какая же ересь этот ФФП…что поменялось то с момента введения? Более 10 лет уже прошло…НИ-ЧЕ-ГО. Топ клубы, как покупали дорогих игроков, так и продолжают, обходя при этом этот самый ФФП, а средние и мелкие команды страдают по полной.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 