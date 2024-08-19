«Лестер» может получить два отдельных штрафа с вычетом очков

«Лестер» может подвергнуться двум штрафам с вычетом очков. Подобное ранее произошло с «Эвертоном».
По информации источника, Английская футбольная лига передала в АПЛ данные расследования предполагаемых нарушений клубом правил прибыли и устойчивого развития.
В марте АПЛ обвинила клуб в превышении лимита расходов в период с 2020 по 2023 год. Однако дело было отложено, так как «Лестер» начал судебный процесс. Клубные юристы сказали, что Премьер-Лига не имела права предъявлять обвинения, пока команда была в Чемпионшипе.
В прошлом сезоне клуб после апелляции отклонил бизнес-план, разработанный АФЛ, однако получил трансферный запрет, дело передали в АПЛ.