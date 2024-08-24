Стали известны условия контракта Лукаку в «Наполи»

Зарплата нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в «Наполи» составит 8 миллионов евро в год.
Контракт будет рассчитан на 3 года.
Сумма трансфера составит 30+15 миллионов евро.
Зарплата нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в «Наполи» составит 8 миллионов евро в год.
Контракт будет рассчитан на 3 года.
Сумма трансфера составит 30+15 миллионов евро.
Наполи сейчас довольно проблемная команда.
Спрашивается, зачем проблемной команде проблемный игрок;?
Мне кажется, Конте просто не знает, что делать.
От того такие странные движения.
Наполи сейчас довольно проблемная команда.
Спрашивается, зачем проблемной команде проблемный игрок;?
Мне кажется, Конте просто не знает, что делать.
От того такие странные движения.