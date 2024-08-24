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Стали известны условия контракта Лукаку в «Наполи»

вчера, 16:19

Зарплата нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в «Наполи» составит 8 миллионов евро в год.

Контракт будет рассчитан на 3 года.

Сумма трансфера составит 30+15 миллионов евро.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:01
Конте с Лукаку прекрасно знаком и отлично его раскрыл во времена их совместной работы в Интере, когда они ещё брали чемпионство. Поэтому думаю и Конте, и Лукаку очень хотят друг с другом вновь поработать. Вообще тот отрезок Лукаку (при Конте) был его лучшим в карьере
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:30
Лучший бомбардир по голам, отменным ВАР!))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:29
Лукаку сбитый лётчик.
Наполи сейчас довольно проблемная команда.
Спрашивается, зачем проблемной команде проблемный игрок;?
Мне кажется, Конте просто не знает, что делать.
От того такие странные движения.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:29
Посмотрим и понаблюдаем за ним! В сериале у него хорошо получалось
k9uv2aqmh8r8
k9uv2aqmh8r8
вчера в 16:26
Лукаку — опытный и результативный нападающий, который способен внести значительный вклад в успехи «Наполи». Его переход поможет команде бороться за высокие места в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.
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