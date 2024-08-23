Мудрик сменил агента

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вчера, 16:35

Полузащитник «Челси» сменил агента.

Украинец заключил соглашение с ProStar Football Agency. Теперь его интересы будут представлять украинский агент и генеральный директор компании Вадим Шаблий вместе с Никитой Тятьковым.