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Мудрик сменил агента

вчера, 16:35

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сменил агента.

Украинец заключил соглашение с ProStar Football Agency. Теперь его интересы будут представлять украинский агент и генеральный директор компании Вадим Шаблий вместе с Никитой Тятьковым.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:18
Странно . Агент эту посредственность в Челси протащил, а он от него избавился
Artemon9
Artemon9
вчера в 16:57
Да и х.ен с ним
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:57
В бездарности агент виноват...
Украинский агент... ну это сразу понятно, откаты и закаты.
Думаю американские инвесторы теперь ещё больше будут платить мудрику через украинского агента.
Жестокий мир бизнеса.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:50
Ну все теперь у Мидирика жизнь удалась.....:)))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:49
Главное перемены...остаётся надеется что в лучшую сторону))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:38
Теперь у мудрика попрет. Отбоя от предложений грандов топ5 не будет
Реалы всякие и прочие ПСЖ в очередь встанут
Гость
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