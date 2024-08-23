Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сменил агента.
Украинец заключил соглашение с ProStar Football Agency. Теперь его интересы будут представлять украинский агент и генеральный директор компании Вадим Шаблий вместе с Никитой Тятьковым.
Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сменил агента.
Украинец заключил соглашение с ProStar Football Agency. Теперь его интересы будут представлять украинский агент и генеральный директор компании Вадим Шаблий вместе с Никитой Тятьковым.
Украинский агент... ну это сразу понятно, откаты и закаты.
Думаю американские инвесторы теперь ещё больше будут платить мудрику через украинского агента.
Жестокий мир бизнеса.
Украинский агент... ну это сразу понятно, откаты и закаты.
Думаю американские инвесторы теперь ещё больше будут платить мудрику через украинского агента.
Жестокий мир бизнеса.
Реалы всякие и прочие ПСЖ в очередь встанут
Реалы всякие и прочие ПСЖ в очередь встанут