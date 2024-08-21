Нойер хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не планирует завершать карьеру в сборной Германии.
Голкипер хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года. Однако Нойер собирается пропустить матчи Лиги Наций в сентябре этого года.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не планирует завершать карьеру в сборной Германии.
Голкипер хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года. Однако Нойер собирается пропустить матчи Лиги Наций в сентябре этого года.
Они там вообще с головой не дружат что ли, наглецы.
Проиграли домашний Чемпионат Европы, но продолжают что-то планировать через голову главного тренера и Федерации футбола. Кстати, Мануэль не единственный кандидат на место в воротах сборной.
Они там вообще с головой не дружат что ли, наглецы.
Проиграли домашний Чемпионат Европы, но продолжают что-то планировать через голову главного тренера и Федерации футбола. Кстати, Мануэль не единственный кандидат на место в воротах сборной.