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Нойер хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

сегодня, 00:03

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не планирует завершать карьеру в сборной Германии.

Голкипер хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года. Однако Нойер собирается пропустить матчи Лиги Наций в сентябре этого года.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:14
Скорее всего, дело в каких-то личных рекордах.
Capral
Capral
сегодня в 08:44
Нойер уже давно не уровень сборной, да и Баварии тоже. А после его глупейших ошибок в Мадриде, в ЛЧ, в игре с Испанией- можно заканчивать с футболом. Причем, ведь что интересно, Нойер, постоянно критикуется немецкой прессой. В Баварии от него устали, а в прошлом году, клуб представил огромный список возможных вратарских кандидатур. Не понимаю, о каком ЧМ, он мечтает... Если присмотреться к его игре, то можно легко заметить, что очень часто, Нойер, откровенно "спит", оттолкнуться от земли не может, теряет ворота... Вобщем, надо иметь элементарное самолюбие, чтобы принять окончательное решение...
beevfw7qfkj6
beevfw7qfkj6
сегодня в 08:02
Нойер принял решение продолжить карьеру в сборной Германии, что является важным шагом для национальной команды. Его опыт и мастерство будут полезны на предстоящем чемпионате мира 2026 года.
матос
матос
сегодня в 07:26
Похвальное стремление , удачи.
yf7pjyx8tp5h
yf7pjyx8tp5h
сегодня в 07:21
За былые заслуги его вряд ли в рамку будут ставить.
6bfa83gfpvkf
6bfa83gfpvkf
сегодня в 05:43
Всё будет зависеть от его формы на этот момент и конечно от тренера
Baggio R.
Baggio R. ответ 2d9ejrk68ktf (раскрыть)
сегодня в 05:13
И? Итальянский кипер Дино Дзофф в 40 чемпионом мира стал.
2d9ejrk68ktf
2d9ejrk68ktf
сегодня в 03:08
Ему в то время вообще-то уже сорокет стукнет
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:16
Нойер собирается пропустить матчи Лиги наций.
Они там вообще с головой не дружат что ли, наглецы.
Проиграли домашний Чемпионат Европы, но продолжают что-то планировать через голову главного тренера и Федерации футбола. Кстати, Мануэль не единственный кандидат на место в воротах сборной.
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