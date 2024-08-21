Нойер хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

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сегодня, 00:03

Вратарь «Баварии» не планирует завершать карьеру в сборной Германии.

Голкипер хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года. Однако Нойер собирается пропустить матчи Лиги Наций в сентябре этого года.