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Игрок «Челси» не забил в пустые ворота в матче Лиги конференций

сегодня, 01:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Серветт (Женева)СерветтМатч завершен

«Челси» обыграл «Серветт» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций (2:0).

На 51-й минуте лондонская команда имела отличную возможность забить гол, но свои шансы не сумел реализовать нападающий Марк Гиу. Сначала его удар по пустым воротам успел заблокировать вратарь швейцарской команды, затем испанец пробил ещё раз, но снова попал в голкипера.

Гиу летом перешёл в лондонский клуб из «Барселоны».

Игрок «Челси» не забил в пустые ворота в матче Лиги конференций Игрок «Челси» не забил в пустые ворота в матче Лиги конференций Игрок «Челси» не забил в пустые ворота в матче Лиги конференций

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 09:24
В Челси сегодня можно сбагрить любое полено.

PS Гиу решил свалить из Барсы поменял ЛЧ на ЛК..... думаю не прогадал выбрал клуб и турнир своего уровня.....хотя и его не тянет,
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:08
Чистой воды, - Профессионал !!!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:52
Какие же пустые ворота, если там был вратарь?...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:40
Ну бывает и такое! И Великие не попадали
rbg2u6c6puz9
rbg2u6c6puz9
сегодня в 07:40
Наверно заслуга вратаря там больше присутствует
utspnfaa6sx5
utspnfaa6sx5
сегодня в 07:29
Заголовок не соответствует действительности.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:20
Так в пустые или не совсем в пустые....
ssspartak
ssspartak ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 07:13
Я чёт тоже не понял))) "Удар в пустые ворота успел заблокировать голкипер". В пустых воротах никого не должно быть раз они пустые. В них можно только не попасть
adekvat
adekvat
сегодня в 07:07
Как это в пустые ворота? Оба раза вратарь помешал.
4wksb9ctvvav
4wksb9ctvvav
сегодня в 06:59
Это показывает, что даже самые талантливые игроки могут столкнуться с трудностями в реализации своих возможностей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:38
И этот супер голеадор в Челси на 5 лет. Мареска будет говорит после каждого матча что верит в него. Гиу будущее Челси)))
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 05:19
Мда уж, похоже им ещё нужно усилить команду))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:07
Таких и у нас много....
Они не забивают в пустые ворота.
А ещё много судей критикуют
cv79ym9x2785
cv79ym9x2785
сегодня в 05:06
Сначала его удар по пустым воротам успел заблокировать вратарь
Ничего не смущает во фразе с позиций логики?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:35
Зато какая "скорострельность" - 2секунды - 2 удара!)
Гость
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