Игрок «Челси» не забил в пустые ворота в матче Лиги конференций

«Челси» обыграл «Серветт» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций (2:0).
На 51-й минуте лондонская команда имела отличную возможность забить гол, но свои шансы не сумел реализовать нападающий Марк Гиу. Сначала его удар по пустым воротам успел заблокировать вратарь швейцарской команды, затем испанец пробил ещё раз, но снова попал в голкипера.
Гиу летом перешёл в лондонский клуб из «Барселоны».
PS Гиу решил свалить из Барсы поменял ЛЧ на ЛК..... думаю не прогадал выбрал клуб и турнир своего уровня.....хотя и его не тянет,
PS Гиу решил свалить из Барсы поменял ЛЧ на ЛК..... думаю не прогадал выбрал клуб и турнир своего уровня.....хотя и его не тянет,
Они не забивают в пустые ворота.
А ещё много судей критикуют
Они не забивают в пустые ворота.
А ещё много судей критикуют
Ничего не смущает во фразе с позиций логики?
Ничего не смущает во фразе с позиций логики?