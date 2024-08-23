Игрок «Челси» не забил в пустые ворота в матче Лиги конференций

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сегодня, 01:00

«Челси» обыграл «Серветт» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций (2:0).

На 51-й минуте лондонская команда имела отличную возможность забить гол, но свои шансы не сумел реализовать нападающий . Сначала его удар по пустым воротам успел заблокировать вратарь швейцарской команды, затем испанец пробил ещё раз, но снова попал в голкипера.

Гиу летом перешёл в лондонский клуб из «Барселоны».