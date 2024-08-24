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Рафаэль Бенитес имеет шансы возглавить клуб из Англии

вчера, 19:23

Экс-тренер «Ливерпуля», «Челси», «Ньюкасла» и «Эвертона» Рафаэль Бенитес сообщил, что может вернуться в АПЛ.

Думаю о возобновлении работы в Премьер-Лиге. Это непросто, поскольку предложения у меня есть.

Поверьте, мной интересуются пять-шесть клубов нижней части таблицы.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:18
то Эвертон начал тренировать, зачем разрушать добрую память о себе?
если честно, мне никогда Бенитес не нравился. ни манерой поведения, ни стилем игры, ни трансферной политикой.
жаль что его так быстро убрали из Реала.
но после конфликта с КР7 конечно, он был обречен.
да, Раф один из лучших тренеров современности.
мне кажется, он изменил бы в лучшую сторону Вест Хэм.
у клуба денег полно, а у РБ вечный больной пунктик был по деньгам на трансферы.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:01, ред.
Эвертон планомерно шёл к провалу ещё при Силве, а Анчелотти был лишь 10-м в АПЛ с Эвертоном.
Именно череда травм испортило общее впечатление Бенитеса в Эвертоне. Да и Ливерпуль Рафа раньше тренировал, его болельщики Эвертона не смогли полюбить.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:58
Если выбирать среди клубов из нижней части таблицы, то наиболее подходящий вариант это Ноттингем Форест, так как клуб потихоньку скупает хороших игроков.
Если выбирать из верхней части таблицы, то вариант с возвращением в Ливерпуль был бы хорошим выбором, возвращение в Челси тоже было бы хорошим вариантом. Можно возглавить Арсенал и снять полную бесхребетность в еврокубках (чего не хватает Арсеналу). Вариант с МЮ достаточно сложный и туманный, хотя это тоже вариант. Время идет и нужно перед завершением карьеры выиграть еще одну ЛЧ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:45, ред.
Было бы интересно на это посмотреть
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:54
затянулся у Рафа отдых.
пора в футбол.
единственный провал - это Эвертон.
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