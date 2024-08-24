Рафаэль Бенитес имеет шансы возглавить клуб из Англии

Экс-тренер «Ливерпуля», «Челси», «Ньюкасла» и «Эвертона» Рафаэль Бенитес сообщил, что может вернуться в АПЛ.
Думаю о возобновлении работы в Премьер-Лиге. Это непросто, поскольку предложения у меня есть.
Поверьте, мной интересуются пять-шесть клубов нижней части таблицы.
Если выбирать из верхней части таблицы, то вариант с возвращением в Ливерпуль был бы хорошим выбором, возвращение в Челси тоже было бы хорошим вариантом. Можно возглавить Арсенал и снять полную бесхребетность в еврокубках (чего не хватает Арсеналу). Вариант с МЮ достаточно сложный и туманный, хотя это тоже вариант. Время идет и нужно перед завершением карьеры выиграть еще одну ЛЧ.
Если выбирать из верхней части таблицы, то вариант с возвращением в Ливерпуль был бы хорошим выбором, возвращение в Челси тоже было бы хорошим вариантом. Можно возглавить Арсенал и снять полную бесхребетность в еврокубках (чего не хватает Арсеналу). Вариант с МЮ достаточно сложный и туманный, хотя это тоже вариант. Время идет и нужно перед завершением карьеры выиграть еще одну ЛЧ.
если честно, мне никогда Бенитес не нравился. ни манерой поведения, ни стилем игры, ни трансферной политикой.
жаль что его так быстро убрали из Реала.
но после конфликта с КР7 конечно, он был обречен.
да, Раф один из лучших тренеров современности.
мне кажется, он изменил бы в лучшую сторону Вест Хэм.
у клуба денег полно, а у РБ вечный больной пунктик был по деньгам на трансферы.
если честно, мне никогда Бенитес не нравился. ни манерой поведения, ни стилем игры, ни трансферной политикой.
жаль что его так быстро убрали из Реала.
но после конфликта с КР7 конечно, он был обречен.
да, Раф один из лучших тренеров современности.
мне кажется, он изменил бы в лучшую сторону Вест Хэм.
у клуба денег полно, а у РБ вечный больной пунктик был по деньгам на трансферы.