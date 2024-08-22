Андрей Чернышов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры

Главный тренер индийской команды «Мохаммедан» высказался на тему возможных вариантов продолжения карьеры.

Были ли предложения из России? Нет, но был некоторый интерес от клубов из Балкан, Азии и стран арабского мира. Конечно, когда я только начинал свою зарубежную тренерскую карьеру, то надеялся, что мне предложат работу в России. Я уже говорил ранее, что хочется работать в родной стране и разговаривать на родном языке во время работы и так далее, но пока такой возможности нет. Впрочем, со временем я понял, что важно приносить пользу там, где на тебя рассчитывают. Я стараюсь хорошо выполнять свою работу и добиваться результата там, где в меня верят. На сегодня это Индия и мой клуб «Мохаммедан».