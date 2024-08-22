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Андрей Чернышов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры

вчера, 10:56

Главный тренер индийской команды «Мохаммедан» Андрей Чернышов высказался на тему возможных вариантов продолжения карьеры.

Были ли предложения из России? Нет, но был некоторый интерес от клубов из Балкан, Азии и стран арабского мира. Конечно, когда я только начинал свою зарубежную тренерскую карьеру, то надеялся, что мне предложат работу в России. Я уже говорил ранее, что хочется работать в родной стране и разговаривать на родном языке во время работы и так далее, но пока такой возможности нет. Впрочем, со временем я понял, что важно приносить пользу там, где на тебя рассчитывают. Я стараюсь хорошо выполнять свою работу и добиваться результата там, где в меня верят. На сегодня это Индия и мой клуб «Мохаммедан».

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:32
Андрюша!
Вспомни Непомнящего с его ВЕЛИКОЛЕПНОЙ сборной Камеруна, которая произвела фурор на чемпионате мира!
Потом где-то в других регионах ЗА ГРАНИЦЕЙ тренировал.
И везде весьма успешно.
Он-то нужен был у нас, в России???
Нужен был, конечно.
А звали???
Хрена лысого!
Так... "Томь", "Балтика"....
В столичных командах от него шарахались, хоть кто-кто, а уж Непомнящий-то мог и в "массквах" кого-то возглавить.
У меня вообще сложилось мнение, что всё это "российское тренерское сообщество" - какая-то определённого вида мафия.
Чтобы в неё прорваться, нужно столько всего иметь, включая блат - просто ОЙ!
А тут какой-то "АндрУша Чернышов, которого, если и помню, то только как косячного центрального защитника.
Да ещё помог сборной Исландии ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫИГРАТЬ у сборной России со счётом 1-0.
Не, не спорю - гол был красавЕц!
НО в СВОИ ворота. )
adekvat
adekvat
вчера в 14:56
Куда делся думаю, а он в Индии оказывается.
ssspartak
ssspartak ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:47
Ход мыслей аналогичный и у меня. Но задаётся вопрос на вопрос: а есть ли у него какие то требования к клубам? И готов ли он начать тренировать во второй лиге? В ФНЛ тоже не всё просто.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:51
нашей сборной надо с Индией сыграть
Guzhel
Guzhel
вчера в 12:29
Чернышову лучше забыть о футболе и найти себе другую работу.
shlomo
shlomo
вчера в 11:44
Думаю, что может не РПЛ, но в лучшей лиге мог бы кого то и потренировать...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:41
Президенты клубов, обратите внимание на Андрея Чернышова. Он простой российский тренер. Ему не потянуть сразу топ-клубов тяжесть, но командой первой лиги он руководить в состоянии. Почему мы даём иностранцам тренироваться на наших клубах, как на кошках, а своим нет. Неужели Чернышов глупее Евсеева или Жиркова?
drug01
drug01
вчера в 11:21
Надо повышать мастерство и держаться в составе!!!
soccer_admin
soccer_admin ответ aiz27 (раскрыть)
вчера в 11:14
Поддерживать актуальность принадлежности игроков к клубам не представляется возможной, в связи с чем нет конкретного указания клуба. Вместо этого сделано отображение команды из последнего матча. Я добавил в форму поиска игроков поле выбора команды из турниров входящих в Fantasy, за которую играли футболисты в своих последних матчах. Используйте его
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:06
Занесло же его в Индию))
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