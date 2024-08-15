Сменщик Буффона стал свободным агентом. Чемпион Италии ищет новый клуб

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сегодня, 08:58

Польский вратарь открыт для предложений.

В среду случилось то, что должно было произойти. Туринский «Ювентус» и вратарь Войцех Щесны расторгли контракт по обоюдному согласию. За год до истечения.

Разговоры об уходе Щесного велись всё лето. Они начались ещё до назначения Тиаго Мотты главным тренером «старой синьоры». Своеобразной чёрной меткой польскому вратарю стало приглашение в Турин лучшего вратаря Серии А прошлого сезона Микеле Ди Грегорио из «Монцы».

Спасибо и до свидания

Официальное сообщение пресс-службы «Ювентуса» получилось пафосно-слащавым.

Войцех пришёл и покорил наших болельщиков со всего мира. Этот человек и профессионал, преданно носивший нашу форму, навсегда сохранится в наших сердцах. Спасибо за всё, Войцех. Удачи тебе в будущем.

С этими словами вратарю, отыгравшему в клубе семь сезонов и выигравшему три скудетто, попросту указали на дверь за три дня до начала сезона.

На данный момент Войцех Щесны – вольный казак. Разговоры о его переходе в «Аль-Наср» ведутся ещё с весны. Возможно, интерес со стороны аравийцев стал катализатором в процессе расставания «Ювентуса» с вратарём. Но Войцех до сих пор не воссоединился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Был вариант уйти в «Монцу», из которой «Юве» вытащил Ди Грегорио. Но вакансию заполнил Алессио Краньо. Да и костариканец Кейлор Навас на подходе. Говорилось об интересе со стороны «Челси» и «Арсенала», но это либо выдумки прессы, либо дань вежливости. Пока 34-летний Щесны подвис в отпуске. Не исключено, что он завершит карьеру.

Сын известного польского вратаря Мацея Щесного – болельщики «Спартака» могут помнить его «Легию» образца Лиги чемпионов 1995 года, на протяжении полутора десятка лет был видной фигурой в европейском вратарском корпусе. Войцех довольно рано заиграл в основном составе «Арсенала», предварительно пройдя годичную стажировку в «Брентфорде». Щесны не сразу, но выиграл конкуренцию у испанца Мануэля Альмунии и соотечественника Лукаша Фабьянского. Бывали слабые матчи. Иногда в ворота молодого поляка влетали шесть, а то и восемь мячей. Но два Кубка Англии «Арсенал» выиграл именно с Щесным, а сам Войцех взял Золотые перчатки лучшего вратаря Английской Премьер-Лиги. Сезон 2014/15 не задался. Арсен Венгер, который собственно и раскрутил поляка, вдруг стал отдавать предпочтение колумбийцу Давиду Оспине. Войцех попросил лондонцев отпустить его куда-нибудь на сторону. Так началась двухлетняя аренда в «Роме».

Заменить Буффона

«Рома» хотела выкупить Щесного, но «Ювентус» оказался расторопнее. И предложение «старой синьоры» было более выгодным. «Арсенал» продал Войцеха за 16 миллионов. Казалось бы, зачем идти в «Ювентус», где играет сам Джанлуиджи Буффон? Но великий вратарь был уже не молод, мягко говоря, – 41 год. И самый титулованный клуб Италии был обязан подыскать преемника Джиджи, который смог бы полноценно его заменить, и если нужно, посидеть на лавочке столько, сколько нужно.

Заменить Буффона не просто трудно, а архисложно. Наследник обречён на постоянные сравнения. И эти сравнения всегда будут в пользу великого. А каждая ошибка, даже самая незначительная, станет поводом для разговоров в духе «а Джиджи бы тут сыграл иначе». Но судя по тому, что Щесны не просто заменил одного из величайших вратарей в истории итальянского футбола, но и отыграл в воротах «Ювентуса» семь лет, эта миссия ему удалась. С Щесным «Юве» выиграл три скудетто, три Кубка Италии и два Суперкубка. Лигу чемпионов не взял. «Старая синьора» не смогла покорить главную европейскую вершину и с Буффоном. Впечатляет статистика Войцеха в играх за «бьянконери» – 252 матча, в которых он пропустил 233 мяча. В 102 встречах он сохранял ворота в неприкосновенности. А сколько раз он вытаскивал матчи в одиночку, сколько «мёртвых» мячей потащил, тут уже статистика не поможет. В 2019-м Войцех был признан лучшим вратарём мира и получил трофей, носящий имя Льва Яшина.

В сборной Польши Войцех Щесны сыграл 84 матча, больше, чем призёры чемпионата мира Ян Томашевский и Юзеф Млынарчик, – 63 и 42 встречи соответственно, больше, чем Ежи Дудек и Артур Боруц (60 и 65). И больше Мацея Щесного. Отец сыграл в семи встречах. Участвовал в нескольких крупных турнирах. Но вряд ли эти выступления Войцех может занести себе в актив. Несправедливо говорить, что «бяло-червони» неудачно выступали на чемпионатах мира и Европы из-за своего вратаря. Но сам Войцех наверняка помнит и нелепое удаление, и ошибки, и первый в истории чемпионатов Европы вратарский автогол. Но матчи за национальную сборную вряд ли могли отразиться на клубной карьере. Тем более, что в Турине Войцеха любили.

В свободном полёте

Конечно, в последнее время «Ювентус» сдал свои позиции. Но разве тут виноват вратарь? Да, бывали и у Войцеха ошибки, у кого их нет. Но тут причина более глубокая. Собственно, из-за отступления туринцев и покинул свой пост Массимилиано Аллегри. Пришёл Тиаго Мотта. А новая метла, как говорится, по-новому метёт.

Вот и начал итальянский бразилец Мотта чистку состава. Одним из первых под раздачу попал Щесны. И вряд ли дело в возрасте вратаря – 34 года. Буффон играл до сорока с лишним, а в 34 даже и не думал о пенсии. Освободить место для Ди Грегорио – тоже так себе аргумент. Маттиа Перин тоже высоко котировался, но сидел в тени Щесного. Видимо, Тиаго Мотта считает, что ворота туринцев должен защищать кто-то другой. Имеет право.

А что делать Щесному? Вряд ли стоит завершать карьеру. Тот же «Аль-Наср» ещё не сказал последнего нет. Давид Оспина уже не является одноклубником Криштиану Роналду, а новый вратарь – бразилец Бенто Крепски, ещё не заработал большой авторитет в мире футбола. Войцех может запросто усадить его в запас. Кроме того, есть немало вариантов с трудоустройством в Европе. Трансферное окно остаётся распахнутым.