Жирков поделился подробностями своей стажировки в ЦСКА

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о предстоящей стажировке в ЦСКА.
Пройти стажировку мне нужно для учебы. Я набрал начальнику команды ЦСКА, попросил о стажировке. Буду присутствовать на трех тренировках и игре.
Почему ЦСКА? Николич в России показывал хорошие результаты. Я живу в Москве, поэтому мне удобно пройти стажировку здесь. И так как я играл в ЦСКА, мне будет приятно пройти стажировку именно в этом клубе.
Лицензия, на которую я учусь, дает право быть помощником в РПЛ и Первой лиге, а также главным во Второй лиге. Думаю, лучше будет начать помощником. Но пока вариантов нет.
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