Жирков поделился подробностями своей стажировки в ЦСКА

Бывший игрок сборной России рассказал о предстоящей стажировке в ЦСКА .

Пройти стажировку мне нужно для учебы. Я набрал начальнику команды ЦСКА , попросил о стажировке. Буду присутствовать на трех тренировках и игре.

Почему ЦСКА ? Николич в России показывал хорошие результаты. Я живу в Москве, поэтому мне удобно пройти стажировку здесь. И так как я играл в ЦСКА , мне будет приятно пройти стажировку именно в этом клубе.