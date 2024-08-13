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Жирков поделился подробностями своей стажировки в ЦСКА

вчера, 20:48

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о предстоящей стажировке в ЦСКА.

Пройти стажировку мне нужно для учебы. Я набрал начальнику команды ЦСКА, попросил о стажировке. Буду присутствовать на трех тренировках и игре.

Почему ЦСКА? Николич в России показывал хорошие результаты. Я живу в Москве, поэтому мне удобно пройти стажировку здесь. И так как я играл в ЦСКА, мне будет приятно пройти стажировку именно в этом клубе.

Лицензия, на которую я учусь, дает право быть помощником в РПЛ и Первой лиге, а также главным во Второй лиге. Думаю, лучше будет начать помощником. Но пока вариантов нет.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:41
Меня терзают смутные сомнения в тренерских перспективах молчуна Жиркова.
112910415
112910415
сегодня в 05:13
не получится из Юры тренер, характер не тот !
( личное мнение )
Naherger
Naherger
вчера в 23:30
Вообще по барабану,где эта шлю..ой,ну вы поняли,окажется потом
ssspartak
ssspartak ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:01
Ну почему же? Жирков достаточно адекватный, при старании очень даже может стать хорошим тренером.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:45
Кому нужны эти подробности от Жиркова.
Он не станет тренером.
Capral
Capral
вчера в 21:15
Слушаю Жиркова и поражаюсь его наивности. Николич показывал хорошие результаты? Ну-вопервых, он показывал довольно средние результаты, но главное другое: ничему толковому, у Николича научиться невозможно. Убогий, приземленный и очень предсказуемый тренер. Учиться надо, у людей грамотных, творческих, креативных- у тренеров новаторов, таких как Бесков!!! А чему учиться у Николича, как отыграть тупо в обороне, а если получится забить? Это и есть- учение Николича?

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5ux7a9rsfx75
5ux7a9rsfx75
вчера в 21:15
Юра будет помощников, а Вася главным, но в пердиве.
drug01
drug01
вчера в 21:03
Юра старайся изучить тренерское дело. Будем ждать на работе в ЦСКА
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